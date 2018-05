Eugenio Derbez: Desata la furia de los Millennials en redes sociales

Eugenio Derbez: Ahora en contra de los Millennials

Todo partió luego de que en la entrevista que Adela Micha le hizo a Eugenio Derbez le preguntara; ¿los jóvenes deben cobrar por trabajar o no?; lo que hizo salirse de contexto; abordando diversos puntos que fuesen fundamentales para toda aquella persona que toca puerta y pide trabajo; o incluso para a quienes les llaman para ofrecérselo.

Respecto a la pregunta: ¿Cuánto me vas a pagar? o, ¡Por esto, te voy a cobrar ‘N’ cantidad de pesos!, Eugenio Derbez dijo: "No es la primer pregunta que debes hacer cuando pides trabajo".

Momento en el que Eugenio Derbez desató el coraje de jóvenes: (Min 32:30 - 36)

Eugenio Derbez dio un ejemplo en el que utilizó su persona y sus actitudes, que para darse a conocer y claro; que conozcan su trabajo, él no cobraba y trabajaba como negro. También destacó que no le gusta pensar en el dinero; ni cuánto es ni cuánto cobra ‘N’ persona. Siempre trata de que las cosas se hagan bien y sal bien para proyectar algo muy bueno.

Tienes razón Eugenio, disculpa a la gente que tiene la mala costumbre de comer y por eso cobra por un trabajo. #EugenioDerbez #quechingónsalió pic.twitter.com/S0pXmuqtX5 — Erick Guzman (@erickguztor6) 11 de mayo de 2018

"Estábamos hablando del dinero de los presupuestos y le digo,' yo nunca pienso en el dinero cuando trabajo y es una estrategia. Y mucha gente me ha preguntado, ' cómo le has hecho para llegar a tal punto de tu carrera o conquistar Estados Unidos'".

"La mayoría de la gente agarra y dice, ‘¿Cuánto?', la primera pregunta es, '¿cuánto me vas a pagar?', yo no. Yo en Televisa he estado sin cobrar años, porque mi estrategia es diferente; primero te enamoro, primero hago que yo sea algo necesario para ti y luego, cuando ya tengo todo el poder, negocio", reveló Eugenio Derbez.

Para concluir, Eugenio Derbez dijo: "Yo creo que lo peor en una entrevista de trabajo, es llegar y decir, ' ¿cuánto me vas a pagar?' , en lugar de que pregunten qué tengo que hacer, qué pasa, soy capaz para el trabajo. Y no digo que todos lo hagan".

Así respondieron los jóvenes:

Tras decir que los jóvenes que buscan trabajo lo primero que le piden es una PAGA a #EugenioDerbez y lo cual le parece REPROBABLE, se le lanzan en #twitter y con justa razón... pic.twitter.com/6J4i3M26gX — Apantalla (@apantallamx) 11 de mayo de 2018

Aquí si deberían de hacerla de pedo, por qué está pidiendo que le trabajen gratis solo por ser #EugenioDerbez no por qué no quería apoyar a un candidato ‍♀️ https://t.co/VdvKw3s10y — Mich✨ (@Micha2703) 11 de mayo de 2018

#MamáLanzaLaChanclaCuando habla #EugenioDerbéz #PorQuéEresAsí jaja cha osea solo por que alguien es famoso no quiere decir que las personas tengan que regalarle su tiempo y trabajo... ni que fuera un faraón.



https://t.co/ARm1u41IGd — Aldo Rivera (@Alrigonz) 10 de mayo de 2018