Eugenio Derbez: Así le pidió matrimonio a Alessandra Rosaldo hace 8 años (FOTOS)

Eugenio Derbez se casó por cuarta vez un 8 de julio del 2012, pero precisamente fue Alessandra Rosaldo la que recordó el día cuando el famoso actor mexicano le pidió matrimonio, siendo de los momentos más inolvidables para la ganadora de la segunda edición del programa “Bailando por un sueño”, talento que hasta el día de hoy comparte con el público.

Con fotos inéditas en su cuenta de Instagram, la cantante mexicana Alessandra Rosaldo revivió los mejores momentos del inolvidable día en que Eugenio Derbez le pidió matrimonio, lo cual conociendo al actor y humorista de “La Familia Peluche” no fue nada sencillo, ya que le preparó a Alessandra una puesta en escena como princesa Disney.

En donde Eugenio Derbez la visitó vestido de príncipe azul fue a pedirle matrimonio a Alessandra Rosaldo, la famosa lo compartió en su Instagram con un tierno mensaje que dejaría sin palabras a su esposo, ya que la prueba de su amor está presente con su hija Aitana, quien se muestra sumamente unida a su padre, siendo algo que Derbez no pudo hacer mucho con sus otros tres hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo cuando tenían la misma edad.

"Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor"