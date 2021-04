Eugenia Cauduro, historia, carrera y su paso por la depresión

Eugenia Cauduro Rodríguez es una reconocida actriz y modelo, nacida en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1968. Actualmente la famosa mujer tiene 52 años, y mide 1.70 m de estatura. Eugenia comenzó su carrera artística desde joven, incluso durante los años noventa fue la “imagen del canal de las Estrellas” de Televisa gracias a su belleza, lo que la catapultó a las telenovelas.

El primer melodrama de Televisa en el que participó fue “Alguna vez tendremos alas” en 1997, este proyecto fue producido por Florinda Meza, y aquí Eugenia tuvo el papel de la villana y compartió pantalla con estrellas como Kate del Castillo, Humberto Zurita y Cynthia Klitbo.

Con esta telenovela, la actriz Eugenia Cauduro conquistó no sólo al público sino a los ejecutivos de la televisora, y rápidamente comenzó a recibir diversas ofertas para otras producciones.

Eugenia era muy popular por su espectacular belleza/Foto: Vix

Eugenia Cauduro, de modelo a actriz

La famosa mujer comenzó su carrera como modelo entre los 14 y los 15 años, ella misma ha confesado que gracias a sus rasgos físicos fue consiguiendo popularidad, y aunque nunca se imaginó estar en Televisa, ya que siempre pensó que se desarrollaría en el teatro y detrás de cámaras, acudió a un casting para ser la imagen de la televisora, y fue aceptada.

Así que durante los 90s, Eugenia protagonizó diversos spots publicitarios donde aparecía mostrando países de la república mexicana, y al final de los videoclips decía la frase “una estrella más del canal de las estrellas”, no obstante, la voz que se escuchaba en ese momento era de una actriz de doblaje, y no de la artista. Cuando tenía 22 años comenzó sus estudios en actuación, y esto la llevaría a recibir su primera oferta laboral como actriz que terminó rechazando.

La carrera de Eugenia Cauduro como actriz

La actriz tuvo su primer protagónico en la telenovela "El Precio de tu amor" con Eduardo Santamarina/Foto: Diez Minutos

Eugenia relató durante una entrevista en el canal Tlnovelas, que justo cuando estaba en su primer día de clases de actuación, la actriz y productora Florinda Meza le ofreció el papel protagónico de la telenovela “La Dueña” de 1995.

Sin embargo, Cauduro se negó a tomar este papel ya que ella aún no sabía actuar y no quería hacer el ridículo en televisión. Además, ella deseaba poder estudiar y especializarse con grandes maestros como Sergio Jiménez y Adriana Barraza. “La Dueña” más tarde fue estelarizada por Angélica Rivera y Francisco Gattorno. Sin embargo, Florinda no le quitó el ojo a Eugenia, y fue que dos años después le ofrecería el rol antagónico en “Alguna vez tendremos alas”.

Desde ese momento, la actriz de Televisa comenzó a recibir importantes papeles y estos son algunas de las telenovelas donde Eugenia ha destacado:

“El Precio de tu amor” en el 2000, fue su primer protagónico. “Niña Amada Mía” en 2003, donde también tuvo una participación estelar. “El amor no tiene precio” en 2005, fue su regreso a los papeles de villana. “Abismo de Pasión” en 2012, una novela donde compartió pantalla con Angelique Boyer. “Quererlo todo” en 2020, uno de sus más recientes éxitos.

Eugenia Cauduro y su lucha con la depresión

Separarse de Enrique Morán fue un gran golpe emocional para la actriz, pero con los años logró superar su depresión/Foto: Univisión

Uno de los momentos más felices pero también de los más difíciles de en la vida de Eugenia fue cuando se casó con Enrique Morán en el año 2000. La estrella ha confesado en diversas entrevistas que Enrique fue su gran amor, e incluso ella se embarazó a los cinco meses de haber comenzado a salir con el hombre.

La actriz tenía 35 años cuando comenzó su familia con Morán, juntos tuvieron dos hijos: Patricio y Luciana. Pero todo se vino abajo con la separación en 2006, ya que el hombre le fue infiel en diversas ocasiones, mientras la artista estaba trabajando.

Después de la separación, la actriz de telenovelas cayó en una profunda depresión que provocó que subiera 33 kilos. Sin embargo, ella no se había dado cuenta del cambio físico que tuvo hasta que su hijo mayor le mencionó que le daría alegría tener “una mamá delgada”. Ante esto, Eugenia supo que tenía que cambiar su vida por el bienestar de sus hijos.

Eugenia Cauduro 2021

Actualmente Cauduro sigue trabajando en los melodramas de Televisa y disfruta de ser madre/Foto: Instagram

Tras subir de peso con los años, la actriz del Canal de las Estrellas comenzó a recibir ofertas distintas para la actuación, ya que sus papeles ahora eran más maduros, como lo podemos ver en su más reciente melodrama “Quererlo todo”, donde interpreta a Esmeralda.

No obstante, Eugenia logró bajar 20 kilos; pero en la cuarentena subió un poco de peso después de decidir dejar el cigarro. A pesar de ello, ha revelado que ahora acepta su cuerpo tal y como es, ya que durante mucho tiempo conservó una figura envidiable, así que no le afecta no tener un “cuerpo perfecto” a pesar de las críticas que le han hecho por algunos internautas.

La famosa continúa siendo una estrella de la pantalla chica y se ha vuelto muy activa en las redes sociales, donde comparte los mejores momentos a lado de sus hijos. ¿Cuál es la telenovela que más te gusta de Eugenia Cauduro? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.