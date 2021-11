Eternals introduce primera escena sexual y beso gay al mundo Marvel

Eternals es la recién estrenada cinta que marca varios hitos para Marvel Studios y es que es el primer título del MCU dirigido por una ganadora del Oscar y una mujer de color, Chloé Zhao.

Ademas es el primer largometraje del estudio con mucha diversidad con superhéroes del sur de Asia ( Kingo de Kumail Nanjiani ), latinas ( Ajak de Salma Hayek ), sordos ( Makkari de Lauren Ridloff ) y LGBTQ ( Phastos de Brian Tyree Henry ).

Por si uera poco la novedosa cinta Eternals, también es el primera en presentar un beso entre personas del mismo sexo, esto sucede entre Phastos y su esposo, Ben (Haaz Sleiman).

Eternals y la primera escena sexual de Marvel

Una de las grandes novedades de esta esperada cinta es que es la primera película de Marvel Studios que presenta a dos personajes teniendo sexo en la pantalla, cuando se le señaló esto último a Zhao en una entrevista a fines de octubre, el director esbozó una amplia sonrisa diciendo:

"¡Ganamos!"

Hay que destacar que Eternals es una película de conjunto, su historia se basa en una pareja central: Sersi ( Gemma Chan ) e Ikaris ( Richard Madden ), dos superhéroes sin edad que se enamoran hace más de 3.000 años durante el Imperio babilónico, y luego consuman su amor en la pantalla en un paisaje rocoso salpicado de sol.

Zhao le dijo a la famosa revista Variety que la escena estaba en el tratamiento de "Eternals" que leyó antes de subir a bordo para dirigir la película: "No puedes contar una historia de amor madura si no vas a hacer algún tipo de ...", dijo, apagándose.

"Es hermoso ver a dos personas demostrarse afecto físico el uno por el otro: un beso, hacer el amor".

Zhao filmó la escena entre Chan y Madden en el lugar, al final del día de producción: "Gemma y Richard, hicieron un gran trabajo [con] la última luz que tenemos", dijo Zhao.

“Es de muy buen gusto. Puedes sentir el amor genuino que se tienen el uno al otro".

Escenas íntimas en Marvel

Primera escena sexual en Eternals causa polémica

El sexo en la realización de largometrajes de estudio se ha vuelto poco común, en general, en los últimos 20 años, con calificaciones de PG y PG-13 dominando a medida que la narración se inclina hacia franquicias amistosas de cuatro cuadrantes.

Dado el atractivo general para los niños y una tormenta mediática causada por escenas sexualmente sugerentes entre Batman (Michael Keaton) y Catwoman (Michelle Pfeiffer) en "Batman Returns" de 1992, el sexo ha sido especialmente prohibido en el cine de superhéroes.

En el MCU, ha habido una invisible aventura de una noche entre Tony y la periodista Christine Everhart (Leslie Bibb) en “Iron Man” de 2008; una escena ambientada en un burdel interestelar en Guardians of the Galaxy Vol. 2 ”; y algunas comedias de situación, debajo de las sábanas, gritos en la serie de Disney Plus de 2021 "WandaVision".

Cabe destacar que Marvel Studios es propiedad de Disney, que ha protegido ferozmente su marca familiar multimillonaria durante décadas y Zhao dice que no recibió ningún rechazo del estudio sobre la escena de sexo entre Sersi e Ikaris en Eternals.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!