Eternals destruirá La Gran Tenochtitlán, así lo muestra el reciente tráiler

Eternals destruirá La Gran Tenochtitlán, así se puede ver en la filtración de algunas fotografías que aparecen en las redes sociales.

La nueva película de superhéroes de Marvel Studios decidió hacerle un homenaje para celebrar los 500 años de la conquista, y este hecho se ha dejado ver en el tan esperado tráiler oficial.

Eternals contará con la participación de Salma Hayek, pero es la única mexicana en el UCM, sin embargo, la película sí dará un homenaje a la extinta civilización de La Gran Tenochtitlán.

Se supo que la película Eternals destruirá La Gran Tenochtitlán, esto luego de la filtración de unas fotografías del rodaje.

Durante el rodaje, se filtraron algunas fotografías en redes sociales sobre la creación de la ciudad prehispánica en un set ubicado en las Islas Canarias y es que debido al aniversario de la conquista de México-Tenochtitlán, se decidió añadir una historia adicional en la ciudad prehispánica dentro de la película.

También se construyó la Puerta de Istar, que es considerada una de las maravillas de la antigua Babilonia y parte esencial de la trama, lo cual ha cautivado a miles de fanáticos que esperan con ansias ver las ciudades históricas en el Universo Marvel.

Tras la destrucción de la galaxia que ocasionó Thanos, los superhéroes siguen luchando en “Eternals” la cual se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, es la película número veintiséis en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

La película es dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao y escrita por Matthew Firpo y Ryan Firpo, quienes incluyeron en los papeles protagónicos a actores hollywoodenses como Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington y Barry Keoghan.

Eternals es una pieza más de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y ahora ya conocemos cómo es el tráiler.

¿Qué sabemos de Eternals?

Cómic creado por Jack Kirby que sigue a un grupo de seres inmortales.

“The Eternals” es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Marvel Studio para su próxima etapa de superhéroes, se basa en el cómic creado por Jack Kirby que sigue a un grupo de seres inmortales que han moldeado la historia de la humanidad.

Pero en esta película Eternals destruirá La Gran Tenochtitlán y no es todo lo sorprendente, sino que con el propósito de que la audiencia global se vea reflejado en la pantalla grande, Marvel incluirá a su primer superhéroe transgénero.

Adempas de sorprendernos con saber que Eternals destruirá La Gran Tenochtitlán, habrá el primer superhéroe sordo, así como su primer superhéroe asiático-estadounidenses en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (Shang Chi y la leyenda de los 10 anillos).

