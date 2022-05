Estrenan último avance de Obi-Wan Kenobi durante el Star Wars Day

Este será el último tráiler de la serie hasta su estreno en streaming/Foto: Qué ver

Obi-Wan Kenobi es una de las series de Disney+ más esperadas, así que durante este 4 de mayo ("May the 4th be with you"), cuando se celebra el Star Wars Day, se ha estrenado el último avance de esta esperada serie de 6 episodios.

Lo que más ha llegado de emoción a los fans es que en este nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi, finalmente vemos la aparición de Darth Vader. El panel de control en el pecho, la respiración entrecortada, la mirada de terror de Obi-Wan.

La serie se lanzará con dos episodios en los que podremos ver si esta intercuela es todo lo que los fans están esperando después de un periodo de cierta decepción con la saga debido a que ni “Star Wars: Visions” ni “El libro de Boba Fett” han terminado de hacer click con la mayoría de la audiencia.

¿Cuándo se estrena Obi-Wan Kenobi?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la serie Obi-Wan Kenobi se estrenará el viernes 27 de mayo de este 2022. Se espera que la producción tenga el mismo o más éxito que ha tenido la serie “The mandalorian”.

Ewan McGregor no ha cerrado la puerta del todo a volver a interpretar al personaje, y uno nunca sabe lo que Disney y Lucasfilm tienen bajo la manga, así que es muy probable que si la primera temporada tiene una buena audiencia, puedan haber más episodios en el futuro.

¿Por qué hoy es el Día de Star Wars?

Se habla de que el origen de la celebración puede surgir a raíz de una publicación realizada el 4 de mayo de 1979 en un periódico inglés llamado London Evening News. En ella, miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por ser elegida como primera ministra.

“May the 4th be With You, Maggie. Congratulations” (Que el cuatro de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades), decía el escrito, que daría lugar al icónico juego de palabras.

Aunque fue hasta 2011 que se instauró el Star Wars Day gracias a una iniciativa tomada por el Toronto Underground Cinema (una cadena de cines de Canadá), que organizó un evento el 4 de mayo en que se proyectaron todas las películas de Star Wars hasta ese momento.

