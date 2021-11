Estrenan primer tráiler de ‘The Book of Boba Fett’, el proyecto es una serie de televisión creada para el servicio de streaming Disney+, la cual forma parte de la franquicia Star Wars y un spin-off de The Mandalorian que presenta al cazarrecompensas Boba Fett de esa serie y otros medios esa franquicia.

Durante el tráiler se anuncia cuál es la fecha de estreno en Disney+, mismo que está programado para el 29 de diciembre de 2021.

Y es que el nuevo y primer tráiler de ‘The Book of Boba Fett’ muestra una vez más a Temuera Morrison en el papel de Boba Fett, el legendario mercenario de Star Wars. Recordemos que ‘The Book of Boba Fett’ llega después de que el personaje de Boba Fett hiciera su aparición en ‘The Mandalorian’.

Tráiler de ‘The Book of Boba Fett’

Los fans están sorprendidos con la revelación de ‘The Book of Boba Fett’, porque llegó luego de que terminaran los créditos del último capítulo de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’.

El intenso tráiler revela más sobre qué esperar en ‘The Book of Boba Fett’, protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen como Fennec Shand, pero la espera no será tan larga aunque el primer adelanto ha dejado a los usuarios con ganas de más.

De acuerdo al tráiler de ‘The Book of Boba Fett’, estará situado tras el asesinado de Jabba the Hutt a manos de Boba Fett, por lo que la mayor parte de la acción será en las arenas de Tatooine, lugar donde creció Luke Skywalker y que era gobernada por Jabba.

Además refleja la verdadera naturaleza de Boba Fett, el cazarrecompensas que aparentemente murió en el Pozo de Carkoon en el Episodio VI de Star Wars.

Esto también explica el porqué Boba Fett no murió como muchos supusieron hace tantos años en la película de Star Wars.

Boba Fett y el legado de Jabba the Hutt

El tráiler de ‘The Book of Boba Fett’ da muchas revelaciones.

Aunque ya se había rumorado la fecha de estreno para “The Book of Boba Fett”, spin-off de The Mandalorian, es ahora que se da el primer tráiler, mismo que muestra que Boba y Fennec intentarán liderar el legado de Jabba the Hutt, así como hacerse de su ejército de criminales.

‘The Book of Boba Fett’ supondrá varios conflictos con diferentes gremios de criminales, asesinos y cazarrecompensas ahora que el trono de Jabba the Hutt está “vacío”, tal y como aparece en este primer tráiler.

Con el primer tráiler de ‘The Book of Boba Fett’, supone que Robert Rodriguez regresa una vez más a LucasFilm para dirigir el proyecto, y Jon Favreu, creador de ‘The Mandalorian’ está vez funge como productor.

