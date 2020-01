Estrenan álbum póstumo “Circles” de Mac Miller

La muerte del rapero Mac Miller fue un momento muy lamentable para el mundo de la música, tras su fallecimiento el pasado 7 de septiembre del 2018, fans, amigos y familiares del joven cantante recuerdan con nostalgia sus grandes éxitos.

Sin embargo, hace apenas unos días la familia del rapero Mac Miller, compartió con los millones de fans del fallecido cantante un álbum póstumo bajo el nombre “Circles”. Este sería el sexto álbum del cantante Mac Miller.

El álbum póstumo de Mac Miller comenzó a grabarse cuando el rapero estaba trabajando en “Swimming” el último disco que lanzó antes de que ocurriera la lamentable tragedia que acabaría con su vida.

Los planes de Mac Miller para su nuevo proyecto era lanzarlos de forma alterna, sin embargo, sus planes no pudieron continuar tras haber perdido la vida.

Los fans de Mac Miller han quedado impactados con la letra de sus canciones, pues tras el lamentable fallecimiento del rapero, sus admiradores podrán recordar emotivos momentos del famoso.

Este álbum póstumo cuenta con 12 temas y fueron terminados por el productor Jon Brion, quien estaba junto al rapero Mac Miller durante las grabaciones de lo que sería un proyecto ambicioso del fallecido cantante.

Recordamos que Mac Miller fue hallado sin vida en su casa ubicada en Studio City California, las causas de su muerte los dio a conocer el forense del Departamento Médico del Condado de Los Ángeles.

Mac Miller emociona a sus fans con álbum póstumo

El álbum póstumo del fallcido rapero Mac Miller cuenta con los temas: "Circles", "Complicated", "Blue Word", "Good News", "I can see", "Everybody", "Woods", "Hand Me Downs", "Tha's on Me", "Hands", "Surf" y "Once an Day".

