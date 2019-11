Estrellas del rock internacional comparten nuevos sencillos

Buenas noticias para los amantes de este género musical, ya que tres de las más famosas estrellas de la escena internacional han compartido nuevos sencillos a través de sus redes oficiales, mismos que ya pueden disfrutar en este mismo reportaje.

Paul McCartney sorprende editando dos singles, 'Home Tonight' e 'In a Hurry', canciones que fueron registradas en las mismas sesiones de "Egypt Station". El inglés sabe cómo mantener la atención de la audiencia. Y lo vuelve a hacer, editando de manera sorpresiva estos tracks que fueron publicados de manera especial por el Record Store Day Black Friday.

Registradas en las mismas sesiones de "Egypt Station" -su reciente álbum de estudio-, las canciones contaron con la producción de Greg Kurstin (Kylie Minogue, Devo, Foo Fighters, Beck).

Ozzy Osbourne tiene buenas noticias para entregar, ya que en las últimas horas se produjo el sorpresivo retorno del artista a los escenario, tras un largo tiempo de descanso en que se recuperaba de sus problemas de salud, aplazando su última gran gira. Este regreso se produjo en un concierto de Post Malone. Cuando llegó el momento de interpretar 'Take What You Want' -su colaboración con el ex Black sabbath-, el estadounidense llamó al cantante a escena, una aparición que nadie esperaba, desatando una ovación del público.

Otra excelente noticia para todos los que esperan con ansias escuchar nuevo material del “Príncipe de las tinieblas”es que este acaba de publicar el segundo adelanto de su próximo trabajo de estudio, "Ordinary Man". Se trata de 'Straight to Hell', una colaboración con otro grande: Slash, de Guns N' Roses.

Marilyn Manson versiona un clásico de The Doors, algo que no resulta tan sorpresivo porque durante la gira realizada junto a Rob Zombie, el Reverendo sorprendió en algunos sets interpretando 'The End', uno de los tracks más recordados de la inolvidable banda liderada por Jim Morrison. A partir de hoy está disponible la versión en estudio de dicho track, que Manson grabó junto al reconocido músico y productor Shooter Jennings.

Se trata del segundo cover editado por el músico en el año, pues en octubre pasado lanzó su lectura de 'God's Gonna Cut You Down', clásico del folk americano. El video para esta versión de 'The End' fue encargado a las visuales de Zev Deans, basadas en una pintura original del propio Marilyn Manson.

Ricardo D. Pat