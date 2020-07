Estrellas de “Psych” hablan de la esperada película sobre la SERIE

Psych está de vuelta con una nueva película secuela de la serie de comedia, que estará protagonizada por sus estrellas originales, James Roday, Maggie Lawson, Dule Hill y Tim Omundson.

Estamos a menos de una semana del lanzamiento de Peacock y del estreno de Psych 2: Lassie Come Home en dicha plataforma de streaming de NBC Universal, por lo que los miembros de la serie han hablado de su regreso en la nueva película.

"Psych" se transmitió de julio 2006 a marzo 2014

Esta vez, Carlton Lassiter (Tim Omundson) está en problemas, y Shawn Spencer (James Roday), Gus (Dule Hill), Juliet (Maggie Lawson) y la Jefa Vick (Kirsten Nelson) hacen todo lo posible para ayudarlo, incluso si significa meterse en problemas serios.

Timothy Omundson regresa a Psych como Lassiter

La película no es solo sobre Lassiter, sino que también sirve como una especie de "bienvenida de regreso" a Timothy Omundson, quien sufrió un derrame cerebral justo antes de que comenzara la filmación de la primera película de Psych, por lo que la película tuvo que reescribirse en el último minuto.

En Psych 2, Lassie también sufrió un derrame cerebral y ahora se está recuperando, permitiendo que Tim Omundson participe y que el espectáculo continúe.

En una entrevista con E! News, las tres estrellas de la película, James Roday, Dulé Hill y Maggie Lawson, hablaron sobre lo que significaba tener a Lassiter de vuelta.

"Fue clave para nosotros. Fue la fuerza impulsora detrás de la realización de la segunda película, fue capaz de devolver a Lassiter a Psych", afirmó James Roday, protagonista de Psych.

"Tener a Tim de vuelta en el set, tenerlo de regreso con la familia y la tripulación y volver a esa zona era imperativo y creo que nos calentó a todos. Fue una experiencia emocional y fue la razón por la que hicimos la película. Si no habíamos tenido ese elemento, no creo... probablemente hubiéramos esperado hasta que lo hiciéramos", agregó.

¿Qué podemos esperar de Psych 2?

Además de rendir homenaje al detective Lassiter, Psych 2 presenta una cantidad inesperada de crecimiento, o intentos de crecimiento, que según el elenco de la serie permitirá que las películas sigan llegando.

"Dice tanto sobre los escritores que con el tiempo aún podemos seguir siendo Psych ... Todos seguimos creciendo mucho juntos, nuestros personajes aún están creciendo juntos, y creo que jugamos eso", dice Maggie Lawson.

James Roday da vida a Shawn Spencer y Maggie Lawson interpreta a Juliet O´Hara

"Creo que están sucediendo muchas cosas de la vida, especialmente en esta película con Tim, y no rehuir la emoción de eso, pero también todos nosotros somos, ya sabes, Shawn, Gus, Juliet. Tenemos un largo camino por recorrer para quedarnos quietos, por eso esperamos tener más películas. Pero me encanta que estemos siguiendo y jugando con eso sin dejar de ser fieles a nuestros personajes", afirmó la actriz de Psych.

"No sé si esto podría continuar durante tanto tiempo si no hubiera algo de evolución", agrega Dule Hill, "Si todavía estuviéramos haciendo lo mismo en los primeros ocho episodios de Psych, no sé si habríamos pasado por ocho temporadas, y definitivamente no creo que hubiéramos pasado por dos películas de Psych. Creo que eso es parte de la alegría, ver dónde crecen estas personas también, mientras nuestra audiencia crece y se expande".

Sin embargo, no se preocupe: hay mucha inmadurez en camino. Caso en cuestión: la escena más escandalosa y posiblemente más divertida de la película. Se trata de Dulé Hill y un par de pies pertenecientes a Kadeem Hardison.

"El trabajo que hicimos Kadeem y yo será algo digno de contemplar. Tendrás que esperar hasta el miércoles para verlo, pero realmente es algo".

Psych 2 debuta en Peacock el próximo 15 de julio.