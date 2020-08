Estrella de Strangers Things ahora trabaja en un RESTAURANTE, ¿está en quiebra?

El actor de Hollywood Gaten Matarazzo saltó a la fama con la serie de Netflix Stranger Things y es una de las estrellas más populares de los jóvenes de la industria, gozando de fama y gloria.

Sin embargo, eso no quiere decir que actor de Strangers Things tenga la cabeza en las nubes, ya que el joven de 17 años ha sorprendido gratamente a los fanáticos al aceptar un trabajo secundario en un restaurante de Nueva Jersey.

Estrella de Strangers Things se ha mantenido ocupado

El actor de Strangers Things trabaja en un restaurante mientras se reanuda la grabación de la serie de Netflix

La estrella de Prank Encounters se ha mantenido ocupado durante la pandemia de coronavirus trabajando junto a los miembros de su familia en un restaurante situado en Long Island después de que se detuviera la filmación de la serie Strangers Things de Netflix.

Esto también fue confirmado a Hollywood Reporter por su representante, ya que ha sido reconocido por los fanáticos a pesar de que se disfrazó con un sombrero y una máscara de tela.

La producción de la cuarta temporada de Stranger Things recién había comenzado cuando se anunció el cierre. No está claro cuándo se reanudará la producción de Netflix.

David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper en la serie Strangers Things, también admitió el aplazamiento del programa: "¿Quién sabe? Estamos cerrados ahora. Se suponía que saldría a principios del próximo año, creo, aunque no tengo autoridad sobre esto. Y ahora no lo sé. Eso probablemente se retrasará. Ojalá podamos volver al trabajo, pero no sé cómo se ve eso ".