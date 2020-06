Estrella de Stranger Things podría ingresar a las películas de Marvel/Foto: Glamour

En unas semanas tendrá lugar la inevitable Comic-Con en San Diego: del 18 al 21 de julio, los estudios de Hollywood anunciarán su mayor proyecto para los próximos años. Entre la alineación más esperada, Marvel será examinado con mucha atención por los fanáticos pero lo sorprendente podría ser el ingreso de una de las estrellas de la serie Stranger Things.

Además del spin-off de Avengers centrado en el personaje de The black widow o nueva información sobre The guardians of the galaxy 3, los superhéroes de las producciones número 1 del estudio deberían revelar el elenco completo de The Eternals.

Esta adaptación de un cómic que es poco conocido en todos los países, representará una antigua raza de seres humanos, los Eternos pueden manipular la energía cósmica para proteger a la Tierra de las fuerzas del mal.

Antes de que la revelación del casting final, el sitio de Variety adelanta que Millie Bobby Brown, una de las estrellas de Stanger Things debería ser parte de la aventura. Si esto se confirma, esta sería la primera participación de la joven actriz de 16 años, en una producción de Marvel. La naturaleza de su personaje aún se mantiene en secreto.

Millie Bobby Brown se uniría también en el reparto de dos actrices confirmadas, Angelina Jolie, sin duda en el papel de Sersi y Salma Hayek. Contactado por el sitio web IGNDisney, dueño de Marvel, aún no ha comentado sobre estos fuertes rumores.

No hay duda de que guardan sus cartuchos para la Comic-Con en unos días, tal como se revela en el anuncio de las películas para la fase 4 del MCU, el universo cinematográfico de Marvel.

¿Millie Bobby Brown también será cantante?

Según se informa, la joven quiere una carrera en la música ahora que ha cumplido los 16 años de edad. “Millie es muy talentosa. Tiene millones de admiradores por 'Stranger Things', pero también le apasiona la música”, dijo una fuente de The Sun.

Actualmente la joven actriz y modelo británica es una de las estrellas mejores pagadas de la televisión y el cine. Sin embargo, el cambio físico que ha tenido su rostro con los años ha sido causa de controversia/Foto: Publimetro

"Ella debe tener al menos siete canciones que le encanten, pero no planeaba lanzar nada antes de los 16 años, en el pozo de febrero, en parte debido a su agitada agenda", dijo. La misma fuente ha dicho que la joven británica está decidida a iniciar una carrera, y que está en conversaciones con 3 Beat Records, el sello que tiene artistas como Cole y Pixie Lott.