Estrella de Spider-Man 3 sorprende con nuevo cambio de look ¡Luce irreconocible!

¡Feliz cumpleaños, Jacob Batalon! El 9 de octubre marcó el cumpleaños número 24 del actor conocido por interpretar a Ned Leeds en Universo Cinematográfico de Marvel, especificamente en las películas de Spider-Man.

Nos encanta cuando el mejor amigo de Spidey aparece en Instagram. De hecho, recientemente tuvo una interacción adorable con Tom Holland en redes sociales.

La última publicación del actorJacon Batalon hizo referencia a su cumpleaños. No solo se está tomando el tiempo para celebrar su "año de Kobe", sino que también comentó sobre su reciente pérdida de peso.

"No intentes molestarme ... voy a estar vibrando todo el día, cheee por cierto, aunque aprecio la preocupación, la gente puede dejar de decirme que pierda peso ahora #kobeyear", escribió Batalon.

Batalon fue visto recientemente en 50 States of Fright. Sus episodios, que se centran en leyendas de Colorado, se desarrollan en lo que muchos creen que es uno de los lugares más embrujados del país.

ComicBook.com se reunió recientemente con Batalon para hablar sobre su conexión con el género de terror, sus pensamientos sobre lo sobrenatural y las películas que más lo asustan. También habló sobre la noticia de que Jamie Foxx aparecerá en Spider-Man 3.

Las sorpresas de Spider-Man 3

"Soy un gran admirador de Jamie Foxx", compartió Batalon. "Literalmente, crecí viendo sus cosas y, por lo tanto, poder trabajar con todas estas personas influyentes en estas películas ha sido como un regalo del cielo. Realmente no puedo creer ... es realmente gracias a Spider-Man que puedo conocer a todos mis héroes, así que con solo tener a Jamie Foxx, es tan prolífico. Es muy diverso y hace de todo y es increíble saber que está en nuestro proyecto. Eso es tan increíble."

Así lucía el actor de Spider-Man, Jacob Batalon, antes de perder peso

La demora de Black Widow, The Eternals y Shang-Chi no parece afectar las películas de Marvel programadas para 2022 y más allá. La tercera película de Spider-Man es una película de Sony, por lo que si se va a retrasar más allá de su fecha ya trasladada a diciembre de 2021, esas noticias tendrían que provenir de Sony en lugar de Disney y Marvel Studios.

Disney + recientemente llevó a The Falcon y The Winter Soldier a 2021, pero prometió que WandaVision llegaría al servicio de transmisión en 2020. 2020 ahora marca oficialmente el primer año desde 2009 en que Marvel Cinematic Universe no lanzará una nueva película. Spider-Man 3 está programado para su lanzamiento el 17 de diciembre de 2021.