Estrella de Naruto se une al elenco de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ha llegado a los cines en Japón y actualmente está batiendo récords en lo que respecta a la cantidad de ganancias que está generando. En un nuevo capítulo en la vida de Tanjiro y sus amigos, se ha agregado al elenco un veterano de la serie Naruto en el idioma inglés.

Se trata de Akira Ishida, que actualmente da vida a la voz de Gaara en la franquicia de Naruto, y recientemente ha prestado su talento para dar vida al personaje de Akaza, uno de los principales antagonistas de la película de Demon Slayer.

¡Spoiler! Akaza también es uno de los demonios de mayor rango en la popular franquicia de anime. Con Tanjiro y el resto de sus amigos atrapados a bordo del tren infestado de demonios, los fanáticos de la franquicia están disfrutando de las aventuras más nuevas del Demon Slayer Corps en Japón.

Trailer de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

La primera película de Kimetsu no Yaiba, ya ha batido récords al recibir la mayor cantidad de pantallas en los cines de Japón y ha recaudado mil millones de yenes después de su día de estreno el pasado 16 de octubre de 2020.

ANN informó que Demon Slayer: Infinity Train ha agregado a Akira Ishida a su lista de voces, su personaje en Naruto ha ganando un papel apropiado en la película de Demon Slayer como un antagonista que busca poner fin a Tanjiro y su misión de librar al mundo de los demonios.

La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba aún no ha sido confirmada por el estudio de animación Ufotable, pero hay rumores de que podría llegar una confirmación antes de lo que pensamos. Mientras tanto, la secuela de Naruto, Boruto: Naruto Next Generations de Studio Pierrot, continúa con Gaara como actual Kazekage de Sunagakure.