Estrella de “Mi Pobre Angelito” es acusado de presuntamente golpear a su novia

El actor de “Mi Pobre Angelito”, Devin Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister, el hermano de Kevin, actualmente se encuentra en medio del escándalo, ya que ha sido acusado de presuntamente haber golpeado en la cara a su novia e intentar ahorcar durante una pelea.

Según el reporte del medio TMZ, Ratray fue denunciado por su pareja, tras supuestamente haberla agredido físicamente durante una discusión en un hotel ubicado en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos.

El portal internacional revela que la novia de Ratray de 44 años afirmó que la estrella de “Mi Pobre Angelito” comenzó a “estrangularla y a ponerle la mano sobre la boca” mientras la pelea subía de tono.

Devin Ratray de “Mi Pobre Angelito” niega haber agredido a su novia

Los representantes legales del actor Devin Ratray de “Mi Pobre Angelito” originario de Nueva York, han asegurado al mismo medio de comunicación que la discusión entre la pareja solamente fue verbal y nunca llegó al grado físico.

Por otra parte, ha trascendido que hasta el momento no se ha realizado ningún arresto por estos hechos. Sin embargo, según el reporte "(Devin) le mordió la mano antes de que él le diera un puñetazo en la cara y ella se escapara por las escaleras. Luego recogió sus cosas y se fue esperando que llegara la policía”.

Ratray apareció en la nueva versión de “Home Alone”

Devin Ratray no sólo fue una de las estrellas de la cinta en su versión de los 90s, sino que también regresó a la historia para la nueva versión de Disney Plus “Mi Pobre y Dulce Angelito” (Home Sweet Home Alone).

Como dijimos en La Verdad Noticias, en la versión moderna de “Mi Pobre Angelito” (Home Alone), Ratray aparece con el personaje de Buzz, pero ahora convertido en un oficial de policía.

