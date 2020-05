Estrella de Duck Dynasty descubre a hija que tuvo durante una aventura en los 70|

El patriarca de la "Duck Dynasty", Phil Robertson se enteró de que tiene una hija de un romance extramarital en la década de 1970, y los dos han abrazado su nueva relación, según informó la estrella del reality show en entrevista con USA TODAY Network.

"He sido muy abierto sobre mi pasado", dijo Phil Robertson en un comunicado, "No es algo de lo que me sienta orgulloso. Estaba en un lugar oscuro, pero Dios me trajo a la luz", agregó la estrella de “Duck Dynasty”.

“Es sorprendente ver qué belleza Dios puede sacar de nuestros problemas. Él hace cosas maravillosas con las cenizas. Mi hija es un testimonio vivo de eso".

Phil y sus hijos Al, Jase, Willie y Jep hablaron sobre la inesperada revelación y el desarrollo de la relación con su recién descubierta hija durante un podcast para USA TODAY.

Su podcast habitual "Unashamed with Phil Robertson" se publica en el canal de Phil Robertson en YouTube así como adelantos del reality show.

Los hijos del patriarca de Duck Dynasty dijeron que todos ellos y la matriarca de la familia "Miss Kay", sufrieron porque Phil Robertson era mujeriego, aún al inicio de su matrimonio, pero dieron la bienvenida a la familia a la hija de 45 años, Phyllis, así como a su esposo e hijos.

″(Phyllis) preguntó: "¿Qué pasará con tu madre?", Dijo Jase en el podcast. "le dije:" No estoy preocupado. Ella ha sido la mejor de nosotros desde el primer día".

Phil Robertson dijo: "La señorita Kay me advirtió:" Alguien saldrá de tu pasado... Creo que será un hijo ", pero en este caso dijo:" Estoy tan contenta de que sea una niña. Siempre quise una hija ".

La familia se negó a identificar completamente a la hija, pero "Miss Kay" y Phyllis se unirán a Phil y los hermanos en el próximo podcast a las 3 p.m. El domingo en el canal de YouTube de Phil, donde será presentada.

Phyllis se acercó a Al y Jase hace unos tres meses enviándoles cartas explicando que, a través de pruebas de ADN, supo que podría ser la hija de Phil Robertson, protagonista de Duck Dynasty.

Los hijos de Phil Robertson se acercaron para pedirle que compruebe la paternidad de la mujer, e inmediatamente accedió a una prueba de ADN. Cuando le dijeron que la prueba fue positiva, Phil dijo: "Me gustaría llevarla a la casa” y desde entonces, las familias han construido sobre una relación.

"Le dije por teléfono que siempre quise una hermana mayor", dijo Jep. "Estaba tan emocionada. Para mí fue como un sueño hecho realidad ".

"Cuando me dijeron que era una coincidencia, dije:" Bueno, la amo "", dijo Jase. Y después de hablar con ella por primera vez, Jase dijo: "Le dije a (esposa) Missy," realmente me gusta ", lo cual es increíble".

Los hijos dijeron que Phyllis también es una cristiana devota que ha hecho trabajo misionero, "Exactamente lo que esperaría de esta familia", dijo Willie, quien también forma parte del reality show de su familia.

Phil Robertson, conocido como el "Duck Commander", es un evangelista cristiano devoto hoy, pero fue un pícaro infiel antes de convertirse a mediados de la década de 1970 con su matrimonio en problemas.

Él relata esa parte de su vida en su último libro "El robo del alma de Estados Unidos" en el siguiente pasaje:

“Durante los siguientes años, me sumergí en mis propios deseos, en bebidas alcohólicas, píldoras y mujeres fáciles. El movimiento hippie estaba en marcha y, aunque yo no era hippie, disfruté los frutos de su revolución sexual, mientras dejaba a la señorita Kay en casa para atender a los niños sola”.

Pero en el podcast, Phil habla de encontrar a su hija como regalo: "Es una explicación genial de la redención, la reconciliación y el amor", dijo, y en el podcast también recurre a las Escrituras, citando Romanos 8:28: "En todas las cosas, Dios obra por el bien de los que lo aman".

"Duck Dynasty" se emitió durante 11 temporadas en A&E. La serie completa está disponible en el sitio web de A&E y estará disponible para transmitir en FOX Nation en junio.

Las primeras seis temporadas se lanzarán el 1 de junio, y el resto de la serie se agregará el 15 de junio.