Estrella de Doctor Who se encuentra desaparecida desde hace 4 días

La actriz y comediante, Tanya Frank, que apareció en Doctor Who de la BBC como la Dra. Jade McIntyre en el episodio Arachnids de 2018, fue vista por última vez en Los Ángeles, California, el 9 de septiembre.

Se ha dicho que Tanya no ha sido vista ni contactado desde el jueves. Sus seres queridos lanzaron un llamamiento en las redes sociales para encontrarla: "#TanyaFear desapareció en las cercanías del Hollywood Bowl [...] Si la ha visto o sabe dónde está, llame al (626) -232-8616".

Mientras Doctor Who le da la bienvenida al comediante John Bishop, la familia de Tanya Fear en Reino Unido están cada vez más desesperados por noticias de la actriz desaparecida en Estados Unidos.

Tanya Fear de Doctor Who se encuentra desaparecida

"Arachnids" de Doctor Who

"Por favor comparta si se han encontrado en el área del Hollywood Bowl. Mi prima está desaparecida, no tiene familia en Estados Unidos y estamos todos muy preocupados. #lahollywoodbowl #HollywoodBowl #hollywood #missingperson", escribió un familiar.

Según su prima, se la vio por última vez con una blusa ajustada de cuello marrón de manga corta con algunos botones en la parte superior y pantalones a cuadros oscuros. "Podrían ser pantalones cortos de franela. Pero definitivamente tienen negro y rojo con líneas", agregó.

La cuenta de Twitter oficial de fans de Doctor Who también compartió el póster de Persona Desaparecida, escribiendo: "Alerta de Persona Desaparecida: Tanya Fear, quien interpretó a Jade en" Arachnids In The UK desapareció el 9/9/2021".

¿Quién es Tanya Fear?

Tanya Fear en Doctor Who

Tanya Fear quien se crió en Londres y actualmente vive en Los Ángeles, es descrita como de 5'3, 140 libras con ojos marrones y cabello afro negro y rizado. Participó en la serie británica en 2018 y ha actuado en películas como Kick Ass 2.

Aunque la Dra. Jade McIntyre podría no incluirse en el listado de personajes que tuvieron finales perfectos en Doctor Who, la actuación de Tanya Fear fue bien aceptada por los fans de la serie, quienes compartieron la preocupación de su familia tras su desaparición.

