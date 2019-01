"Estoy perdida por ti": Andrea Legarreta declara su amor por otra persona que no es Erik Rubín

¡Y que no me digan en la esquina el venado! la sensual Andrea Legarreta declaró su amor por otra persona que no es Erik Rubín, lo que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué pasó con Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta lleva casada 18 años con el cantante e integrante de Timbiriche Erik Rubín. A pesar de que han surgido rumores que apuntan a una posible separación entre la pareja, ellos en varias ocasiones han desmentido cualquier chisme o información falsa que amenace a su familia.

A pesar de esto, Rubín debe de cuidarse la espalda, pues la conductora de Televisa asegura que ya está "enamorada de una belleza". Pero no se trata de otro hombre, sino de la mascota de Paul Stanley, un perro de raza Goldendoodle llamado Paco del que Legarreta quedó perdidamente enamorada.

"Vean por favor el nivel de hermosura de esta criatura, se llama Goldendoodle, es una combinación entre un Golden Retriever y un Poodle"

No es normal este nivel de amor que estoy sintiendo por él. Vean porfavor, estoy perdida de amor por ti, ¿qué hacemos?", dice Legarreta con el bello can acostado en sus piernas.

La presentadora además publicó una foto de ella con la mascota y escribió:

E N A M O R A D A!!!! Que belleza de criatura!! No podía dejar de apapacharlo!!! Es un #GoldenDoodle su nuevo dueño es @paulstanleyd y lo envidio TANTO!!"