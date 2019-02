"Estoy hasta la madre": Sabrina Sabrok realiza fuertes declaraciones de Yalitza Aparicio

¡Así es! la polémica Sabrina Sabrok nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por las fuertes declaraciones sobre Yalitza Aparicio.

¿Qué pasó con Sabrina Sabrok ?

En esta ocasión la ahora actriz de películas para adultos destacó que estaba cansada del tema, "Roma" o Sabrina Sabrok; y comentó que le gustaría invitarla a un proyecto.

"Ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalitza Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en Hollywood o no y que no sé que, yo quiero decirle que le tengo una súper propuesta a Yalitza y es que trabaje en el cine porno conmigo"

¿Quién es Sabrina Sabrok?

Es una cantante, actriz, actriz pornográfica, modelo de glamour y presentadora argentina que vive actualmente en Estados Unidos.

Estudió cultura musical, canto y arte dramático en Buenos Aires, Argentina, titulándose como profesora de Cultura Musical. Inició su carrera musical y televisiva en Argentina apareciendo en innumerables programas de televisión y comerciales de publicidad. En 1996 formó su grupo de Nu Metal llamado Primeras Impresiones. Al año siguiente, ella y su grupo de rock iniciaron la apertura del concierto de Marilyn Manson en Argentina. Sabrina y su banda han grabado seis álbumes. En el año 2000 inicia una gira con su grupo de rock visitando varios países, entre ellos México donde realiza varios conciertos. En 2002 Sabrina Sabrok comienza a trabajar en Televisa México, país de donde obtuvo la nacionalidad tiempo después.