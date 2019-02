¡Estoy hasta la M... que me comparen! dijo Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán

Michel Salas, hija de Luis Miguel, lleva varios años fuera de los escándalos, y actualmente se dedica a ser youtuber, y a modelar en Estados Unidos, donde vive desde hace varios años, sin embargo, parece que no se lleva muy bien con Michelle Salas, ya que hizo fuertes declaraciones en contra de ella.

La hija de Alejandra Guzmán, publicó un video en su Instagram en donde dijo que está harta de las comparaciones, que ella no da tips de belleza, pero aclaró que si hubiera cariño y respeto seria mutuo.

“A mí no me importa si te caigo bien o mal, pero si me quieres y me respetas yo más, y sino también, yo más”