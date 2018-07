“Estoy en shock al ver la noticia": Laura Bozzo está destrozada por esta trágica muerte

Luego de informarse que el productor de Televisa, Santiago Galindo, perdió la vida esta mañana en las inmediaciones de la delegación Álvaro Obregón, el medio del espectáculo se consternó por la noticia, entre ellas, Laura Bozzo.

Laura Bozzo expresó lo siguiente:

“Estoy en shock al ver la noticia, del probable suicidio de ese gran productor, uno de los más grandes que he conocido de Televisa, no puedo creer la noticia, me ha tomado por sorpresa, hay que guardar el respeto posible por sus familiares”

Aunque los primeros informes detallan que se trata de un suicidio, Bozzo se atrevió a dar su punto de vista sobre este delicado tema.

“No logro entender la palabra suicidio, yo he pasado pro cosas horribles, he perdido todo, tuve una relación de 16 años, para mí fue doloroso, pero no hallo motivo en el mundo, me pueden cortar una pierna, me puede pasar lo que sea, pero la vida es el don más sagrado que te pueda dar Dios. Tengo el récord de haber pasado las cosas peores, pero no hay motivo en el mundo que justifique para mí quitarse la vida,”, ahondó.

Asimismo, dejó en claro que, al menos para ella, la respuesta a sus problemas es Dios.

“La fe te ayuda a salir adelante. Mis bendiciones para él está donde esté y para su familia que la ha de estar pasando terrible”, finalizó.