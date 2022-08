'Estoy decepcionada': Lolita Cortés por pase de Rubí a la final de 'La Academia'

Lolita Cortés estalla contra la producción del reality show

Lolita Cortés reapareció en un programa de radio después de abandonar la última emisión de 'La Academia' tras el pase de la polémica alumna Rubí a la gran final del reality show.

La mujer de los musicales adelantó que se siente muy decepcionada por la producción del reality, pues considera estuvo muy mal manejado el formato debido a que dejaron ir a grandes talentos que prometían mucho para el programa.

Luego de mostrar su descontento por el pase de Rubí a la final, la crítico de la generación 20 años también estalló contra el staff y la producción de TV Azteca en el montaje de las coreografías de las bailarinas incluso con los artistas invitados.

Lolita Cortés estalla contra la producción del reality show

Lolita Cortés estalla contra la producción del reality show

Lolita Cortés concedió una entrevista en exclusiva para el programa "Todo para la mujer" de Maxine Woodside, donde entre otras cosas habló sobre lo decepcionada que está de la producción de TV Azteca.

“Estoy muy decepcionada de esta generación, creo que tuvimos mucho talento y fue totalmente desaprovechado”, dijo.

A su vez también se refirió a los recursos que utilizan para montar la coreografía a las bailarinas de apoyo, recordando la ocasión en que Lety López acudió como invitada y se cometieron muchos errores en el proceso.

“Bailarinas bailando Jalisco, vestidas de chiapanecas, con el cabello suelto y una canción de José Alfredo Jiménez; señores, que vergüenza. ¿Creen que no me di cuenta? Claro que lo vi, pero no era el momento porque mi Lety es respetada.

Mientras tanto Lolita Cortés adelantó que para la gran final será muchísimo más exigente y espera con determinación que el público se haga notar y vote realmente por quien merece ganar la edición 20 años del famoso y polémico reality show.

Te puede interesar: La Academia: La impactante presentación de Rubí que enloqueció a Lolita Cortés

La gran final de 'La Academia'

La gran final de 'La Academia'

Como previamente hemos comentado en La Verdad Noticias, la gran final del programa será dividido en dos partes, es decir para las galas del sábado y domingo a las 8 de la noche.

Los cinco alumnos finalistas de 'La Academia' son Mar, Cesia, Andrés, Nelson y Rubí, quiénes necesitan el apoyo del público para coronarse ganadores de la edición 20 años.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!