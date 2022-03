Éstos son todos los enemigos de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta es de las presentadoras mexicanas más importantes de los últimos años, pues ha consolidado su carrera y tal parece que su opinión con respecto a otros artistas es muy importante para los productores e incluso para Televisa, por ello muchas actores, actrices y cantantes, la han señalado de hacerles la vida imposible.

Pese a que es de las conductoras principales del programa Hoy, no todo siempre ha sido bueno en su trayectoria, ya que ha estado envuelta en escandalosas polémicas que la tachan de ser una mala persona.

La misma Andrea narró su complicado camino en la TV, pues aunque pareciera que todo se le dio muy fácil, la realidad es que tuvo fuertes complicaciones que le hacían pensar que no lograría sus sueños.

Escándalos de Andrea Legarreta

La presentadora ha tenido muchos conflictos

El escándalo de la vida de la presentadora, es su enemistad con Alfredo Adame, quien se ha lanzado en su contra muchas veces afirmando que ella lo sacó del matutino de televisa. El ex galán de telenovelas también dijo que Legarreta siempre mueve “sus hilos” para conservar a sus favoritas con ella en el programa, pues ella manda.

Anette Cuburu también tiene un gran resentimiento contra la esposa de Erik Rubín, y es que hace unos meses la presentadora de Venga la Alegría dijo que nunca llevaron bien pues cuando compartieron pantalla, Andrea se sintió opacada por ella y fue entonces que hizo todo lo necesario para correrla.

Aunque este último no está confirmado, se dijo que cuando Fernando del Solar salió de la transmisión de Televisa, se refirió anónimamente a la presentadora, pues aunque no dijo nombres, afirmó que hubo quienes no lo querían en ese programa.

¿Cuántos años tiene Andrea Legarreta en el programa Hoy?

Lleva muchos años al aire en el matutino de Televisa

La misma presentadora señaló que tiene más de 20 años al aire, lo que la convierte en una de las presentadoras más longevas de la televisión mexicana, ya que todo este tiempo ha estado al aire.

Además de ser presentadora, Andrea Legarreta hizo novelas de joven, siendo protagonista de muchas y teniendo todo el éxito.

