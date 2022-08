Estos son los problemas familiares que Sydney Sweeney afrontó para ser actriz

Sydney Sweeney está abriendo su propio camino en la industria y ahora a sus 24 ya es famosa por sus dos papeles en las famosas series de “Euphoria” y “The White Lotus” producidas por HBO.

Sin embargo, la joven Sydney comenzó su carrera artística desde el 2009. Sus primeros papeles fueron en proyectos no tan relevantes como los anteriores mencionados arriba.

Por suerte hoy ya goza de una mayor fama y bastantes reconocimientos, en especial por “Euphoria” que la han llevado a estar nominada por dos ocasiones en los premios Emmy. Pero llegar hasta este nivel no ha sido fácil para la joven actriz como ella misma acaba de contar.

Creció entre peleas de sus padres y reestricciones económicas



Sydney Sweeney no pudo ayudar económicamente a sus padres.

Sydney Sweeney contó en una entrevista a The Hollywood Reporter que vivió sus primeros años de adolescencia con varios problemas familiares, pues su familia tenía severos problemas económicos y sus papás peleaban constantemente por este problema.

Todo comenzó porque su familia se mudó a Los Ángeles para que ella pudiera realizar su carrera como actriz. Al no poder pagar ninguna vivienda se quedaron a vivir en el cuarto de un motel. Ella tuvo muchos papeles malos para ayudar a su familia. Pero confesó que no pudo juntar lo suficiente y sus papás terminaron separandóse:

“Empecé a aceptar cualquier papel malo que me ofrecían por poco dinero, a veces me pagaban 100 dólares al día. Creía que si hacía mucha plata iba a poder comprarles a mis papás la casa que teníamos en Washington y que ellos iban a amigarse, pero cuando cumplí 18 solo había juntado 800 dólares. Mis padres ya no estaban juntos y no había nada que pudiera hacer” dijo Sydney.

Llegar a actuar en “Euphoria” no ha sido un sueño hecho realidad

Sydney Sweeney depende de su trabajo de modelo.

Por último, reveló que tener su famoso papel en la famosa serie “Euphoria” no es tan grandioso como podrían pensar sus fans, pues sus ganancias no son iguales a las que reciben otras famosas más populares y asegura que tiene que seguir con sus trabajos como modelo para subsistir.

“A los actores ya no les pagan como antes, sí a las estrellas establecidas que tienen un nombre. Del cheque que recibo tengo que darle un porcentaje a mi abogado, otro a mis agentes, a mis publicistas, y eso cuesta mucho más que mi hipoteca” comentó la actriz.

Esperemos que, como te contamos en La Verdad Noticias, Sydney Sweeney tenga más suerte en su próximo papel como ‘Madame Web’ de Sony y Marvel.

