Estos son los momentos virales de Shawn Mendes y Camila Cabello como novios

Shawn Mendes Camila Cabello noviazgo

¿Pueden creer exactamente hace un año, el 21 de junio de 2019, Shawn Mendes y Camila Cabello lanzaron su dueto "Senorita", iniciando su año de momentos virales como pareja?

Si bien habían sido amigos cercanos durante años, incluso trabajando juntos en otra canción, estaba claro desde el momento en que los fanáticos presionaron play en el vaporoso video musical que estos dos definitivamente eran más que amigos.

En una entrevista con Andy Cohen en su programa de radio SiriusXM, Camila admitió que la pareja había estado enamorada el uno del otro desde 2015, pero somos demasiado "estúpidos" para contarnos el uno al otro.

"Creo que los dos estábamos enamorados allí. Pero los dos éramos, como, no sé, bebés de eso. Ahora somos adultos".

Crecido y recuperando el tiempo perdido, ya que la pareja ha sido prácticamente inseparable desde el lanzamiento de "Señorita", que se convirtió en el tercer single más vendido de 2019 en todo el mundo y ganó la pareja múltiples premios.

Pero el romance de Shawn y Camila fue el verdadero titular de los titulares, con su desfile de PDA, actuaciones en el escenario y el trolling de sus enemigos.

Para celebrar adecuadamente el primer aniversario de "Señorita", estamos dando un paseo por el camino de la memoria, revisando todos los momentos virales de Shawn y Camila, desde ese beso de peces Insta-video hasta su reciente paseo de distancia social.

Video musical, "Señorita"

Después de lanzar el sexy video musical por su colaboración, la pareja habló con V Magazine sobre querer hacer que el video musical sea completamente diferente del video para su dueto de 2015, "Sé lo que hiciste el verano pasado".

"Estábamos viendo el video de 'Sé lo que hiciste el verano pasado' y estábamos a 30 pies de distancia", dijo Cabello.

Mendes estuvo de acuerdo y le dijo a Cabello: "Entumecido ... Pero ahora este video es básicamente todo lo contrario de eso. Crecimos un poco".

Resulta que el video musical fue solo una pequeña muestra de lo que vendría de la pareja.

Rumores vuelan

Los rumores sobre los viejos amigos que se convirtieron en algo más que eso; comenzaron el fin de semana del 4 de julio, con Shawn y Camila mostrando algo de PDA mientras estaban juntos en West Hollywood.

Los dos fueron fotografiados caminando juntos, tomados de la mano, y una fuente nos dijo en ese momento:

La pareja cumple hoy su primer aniversario de novios

"La estaba sosteniendo en un punto y estaban mirando hacia el océano. Ambos estaban sonriendo todo el tiempo y Camilla se reía mucho. Raramente se mezclaban con otras personas y estuvieron juntos toda la noche. Le decían a la gente que eran una pareja".

Y Shawmila nace oficialmente, con los dos desfilando en una gira PDA durante todo el verano, incluidas paradas en Miami, Nueva York, Montreal y más.

Feliz cumpleaños

La pareja celebró el 21 cumpleaños de Shawn a principios de agosto, vistos tomados de la mano en la ciudad de Nueva York.

Según un testigo presencial de la época, el cantante estaba "risueño y un poco por todo Shawn". ¡Relatable!

Más tarde esa noche, fueron vistos compartiendo un beso apasionado en su fiesta de cumpleaños en Harriet's Rooftop & Lounge en el 1 Hotel Brooklyn Bridge.

Esa actuación vaporosa

Si bien la pareja no caminó juntos por la alfombra roja, definitivamente dieron a conocer su estado cuando subieron al escenario en los MTV Music Videos Awards de 2019 en agosto, presentando una actuación humeante de su exitoso dúo.

Por desgracia, la pareja no recibió un beso en el escenario poco iluminado, pero se acercaron mucho, cantaron sus canciones mientras estaban rodeados de velas, provocando a sus fanáticos.

"Nos besamos como el pescado"

La pareja acudió a Instagram en septiembre para dirigirse a los trolls que parecían tener problemas con su estilo de besos a pescado, y Shawn primero dijo:

"Entonces, vimos, en Twitter, y cosas que ustedes dicen cosas sobre la forma en que nos besamos y cómo se ve raro ... como, nos besamos como peces ".

Después de que Camila agregó que la crítica "realmente hirió nuestros sentimientos", decidieron mostrar cómo realmente se besan. Cue Shawn frotando su propia boca sobre la cara de su novia.

Riéndose de rumores

Después de que los informes afirmaran que la pareja se había separado a fines de octubre, la cantante de "La Habana" decidió dejar las cosas en claro.

Camila recurrió a sus Historias de Instagram para publicar una captura de pantalla de un titular que decía: "Prueba de Shawn y Camila están rotas".

Ella escribió: "Bueno, cuando F - K me ibas a decir @shawnmendes".

Abrazos en la cancha

Shawn y Camila llegaron a los titulares en noviembre de 2019 después de que acumularon un PDA serio mientras asistían a un juego de Los Angeles Clippers y los Toronto Raptors, pasando la mayor parte de su tiempo besándose en la cancha y sin poder mantener sus manos alejadas. Nos preguntamos si alguno de ellos recuerda qué equipo ganó.

Otra entrega de premios, otra actuación vaporosa

A fines de noviembre de 2019, la pareja una vez más subió al escenario para cantar "Señorita", esta vez en los American Music Awards. Y una vez más, las cosas se pusieron sensuales, con Shawn y Camila acariciándose y mostrando un PDA característico, menos un beso en el escenario, por supuesto.

Subieron al escenario juntos esa noche cuando ganaron el premio a la Colaboración del Año, con Shawn y Camila gritando a su madre. Awww!

Romance de cuento de hadas

Para el 23 cumpleaños de Camila, Shawn le organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños con el tema de Cenicienta a principios de marzo.

Debido a que estaba en el extranjero en el Reino Unido filmando para el próximo remake musical de Cenicienta en ese momento, Shawn voló al Reino Unido para organizar la fiesta, que incluía un pastel de cumpleaños en forma del carruaje de Cenicienta y una escultura de hielo de la infame zapatilla de cristal de Cenicienta.

Bueno, después de todo, él es un príncipe de la vida real de Disney.

Paseos sociales a distancia

Mientras practicaban el distanciamiento social en medio de la pandemia de Coronavirus, Shawn y Camila fueron fotografiados disfrutando de caminatas diarias con café en Miami, con sus propias tazas.

Pero uno de sus paseos por los vecindarios fue noticia cuando fueron capturados en video tomando lo que quizás sea el paseo más tranquilo que la gente haya visto. La palabra "glacial" viene a mi mente.

Devolviendo

A principios de abril, el dúo sorprendió a algunos pacientes en el Children's National Hospital en Washington D.C., participando en una visita virtual a través de video chat donde respondieron preguntas y actuaron para los niños.

"Cuando respondes una videollamada y @camila_cabello y @shawnmendes están en el otro extremo ...", decía una publicación de la cuenta de Instagram de la fundación. "Digamos que las lágrimas de felicidad siguen fluyendo en @childrensnational".

Unas semanas más tarde, Shawn y Camila realizaron una interpretación sincera de "What a Wonderful World" para el concierto One World: Together at Home con Global Citizen. Previamente habían actuado juntos durante el concierto de iHeartRadio y FOX en casa para recaudar fondos para Feeding America.

Listo para hacer "limo"

La pareja hizo una aparición informal durante los Nickelodeon Kids 'Choice Awards 2020: Celebrate Together a principios de mayo, apareciendo a través de un chat de video para aceptar el dirigible naranja para la Colaboración de música favorita.

"Esto es genial. Literalmente he visto los Kids 'Choice Awards para siempre", dijo Camilla. "Desearía que estuviéramos allí para ser baba ... vamos a hacer limo orgánico en este momento y simplemente limarnos a nosotros mismos".