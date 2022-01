Estos son los mexicanos que conquistaron Marvel en el año 2021

El universo cinematográfico de Marvel sin duda alguna se convirtió en una de las franquicias más exitosas de 2021, pues nos trajo algunas de las producciones de cine y televisión más impresionantes, donde México estuvo muy presente.

En varios de los proyectos del MCU tuvimos la participación de algunos actores y actrices originarios de México o con ascendencia azteca, quienes se robaron la pantalla con su talento y pusieron en alto el nombre del país.

Una de las figuras que más destacó fue la actriz veracruzana Salma Hayek gracias a su papel como Ajak en The Eternals, sin embargo no es la única que destacó, y otros famosos artistas también dieron mucho de qué hablar.

Los mexicanos que triunfaron en Marvel en 2021

¿Cuál fue tu actuación de mexicanos favorita?

Entrelos artistas mexicanos que conquistaron Marvel tenemos a Tony Dalton, quien le dio vida a Jacques Duquesne/Swordsman en la exitosa serie Hawkeye en Disney+, causando casi tanto impacto como la llegada de Joaquín Cosío como Wolverine en un podcast llamado ‘The Long night’.

Por otro lado en la serie The Falcon and The Winter Soldier tuvimos a el actor mexicano-colombiano Danny Ramírez, quien fue uno de los amigos más cercanos de Sam Wilson y podría ser el nuevo Falcon tras el ascenso de Anthony Mackie como el nuevo capitán América, aunque uno de los que más enloqueció a todos fue David Zepeda, quien se volvió canon en el MCU tras aparecer en una escena de Venom cuando el personaje veía una de sus telenovelas.

México tendrá presencia en Marvel en 2022

La actuación de Tenoch Huerta es de las más esperadas

Como te informamos en La Verdad Noticias, el actor mexicano Tenoch Huerta será Namor en Black Panther: Wakanda Forever, teniendo el papel de antagonista de la entrega, mismo que es uno de los más esperados de la franquicia, ya que por si no lo sabias Namor es un mutante y esto podría significar un acercamiento al mundo de los X-Men en el MCU.

Asimismo, tendríamos el posible regreso de otros personajes, aunque por el momento no han sido confirmados con más entregas o temporadas, pero sin duda alguna ya son muy esperados por los fans, especialmente por los mexicanos.

