Estos son los mejores arbolitos de Navidad de los famosos

Los famosos de la pantalla chica, el cine y la música dan la bienvenida a la Navidad repletos de alegría y emoción, pues para algunos es la época perfecta de compartir en familia y comer ricos platillos, mientras que otros se encargan de enseñarles a sus hijos las tradiciones que les inculcaron desde pequeños.

Tal parece que este diciembre no será la excepción, pues la pasarán increíble abriendo los regalos junto al protagonista infaltable de estas fiestas: el arbolito de Navidad.

Hay que destacar que muchas de las celebridades ya han comenzado a compartir como arreglaron su arbolito de Navidad, es por eso que en La Verdad Noticias te presentamos los mejores.

Maribel Guardia

Árbol de Maribel Guardia

Maribel Guardia posó frente a su arbolito de Navidad, feliz y en pijama junto a su nieto José Julián, quien desde que nació trajo mucha felicidad a su vida: “Bienvenido este maravilloso mes de diciembre, un mes de festejos y reflexión. Que Dios habite en nuestros corazones y nos permita valorar todas las bendiciones que recibimos en este año y podamos compartir con otros menos afortunados”, expresó la cantante.

Poncho de Nigris

Árbol de Navidad de Poncho de Nigris

“Es diciembre y se vienen días para disfrutar en familia, para perdonar, para amar, y recuerden que después de todo, al final la familia es primero. Nunca debemos dejar que los niños tengan una mala infancia, que es su formación de toda la vida. Mucho amor siempre”, ese es el menaje que colocó el famoso influencer.

Andrea Legarreta

Por su parte la talentosa Andrea Legarreta compartió: “Yo amo diciembre porque es como el viernes del año, por eso deseo para todas las familias que sea un gran mes lleno de bendiciones, salud, sueños cumplidos, armonía, apapachos, risas, amor y todo que les hace feliz y que el dinero no puede comprar. Para este año nos decidimos por una decoración superoriginal y diferente, tipo caricatura, en blanco y negro. Nosotros estaremos en casa porque nos gusta reunir a nuestras dos familias en Navidad”.

Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa y su árbol de Navidad

A la actriz venezolana, llenar la casa de luces, peluches, muñecos de nieve y renos le genera mucha ilusión, sobre todo ahora que es mamá: “Yo amo los días de Navidad, no importa el país donde esté, porque todos los días son iguales: el cielo, el clima, el ambiente. Eso me alegra, ver las decoraciones, las luces… Siempre me han encantado estas fechas, y ahora que tengo a mi hijo me ilusiona más, por eso quiero que él sienta lo que nos hizo sentir mi mamá cuando yo era chica”.

Adrián Uribe

Este año, la familia Uribe-Martins puso un hermoso arbolito de Navidad muy tradicional en el que destacan Santa Claus, muñecos de nieve y otros adornitos que su hija les ayudó a colocar en el pinito con mucha emoción. “A mí no me gusta la Navidad, ¡a mí me encanta!”, se escucha decir a la guapa Thuany en un videíto que compartieron en redes sociales

Maite Perroni

Por último, la famosa cantante y actriz Maite Perroni ha escrito: “¡Y llegó la Navidad a la casa Tovarroni! Estamos felices porque ya estamos en la mejor época del año para compartir y disfrutar de nuestra familia, la gente que más amamos”.

