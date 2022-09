Estos son los lujos de Pepe Aguilar y su familia gracias a su millonaria fortuna

No cabe duda que uno de los representantes del género regional mexicano en el mundo es Pepe Aguilar y su familia, pues la dinastía de los Aguilar lleva mucho tiempo dedicándose a esto.

La dinastía que inició con el patriarca Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos íconos de la música vernácula, ha sabidio hacerse un hueco y continuar el legado de estas dos leyendas, por lo que no es un secreto que han logrado amasar una gran fortuna.

A pesar de la gran fama y fortuna que tiene su familia Ángela Aguilar sólo hace una peculiar petición para cantar en sus shows, información que hemos traído para ti en La Verdad noticias.

Estos son los lujos que se da la Dinastía Aguilar

Pepe Aguilar ha sabido diversificar sus negocios para generar más ganancias

En el marco de la promoción de su gira Jaripeo sin fronteras, Pepe Aguilar viajó a Nashville junto a Ángela y Leonardo, quienes se hospedaron en el hotel más lujoso de la ciudad.

Debido a esto Pepe fue cuestionado sobre cómo le hace para pagar, por lo que no le quedó de otra que responder. El cantante respondió que gracias a su trabajo puede darse ese tipo de lujos.

“Me han dicho en inglés la frase ‘trabaja duro y juega más duro todavía’. Y cuando se puede le damos durísimo a la changa. Yo en esto gasto”, afirmó Pepe.

Además Pepe afirmó que es un buen padre pues dijo “no gasto en mujeres, no gasto en drogas, no gasto en juego. Yo gasto nada más que en mí: hoteles, comida, familia”. Por lo que sorprendió a los medios de noticias de espectáculos pues os famosos no suelen ser sinceros ni revelar ese tipo de información.

¿De cuánto es la fortuna de Pepe Aguilar?

Según Celebrity Net Worth, un portal dedicado a estimar las fortunas de los famosos, todos los años de trabajo de Pepe Aguilar suman un total de 10 millones de dólares.

Y cabe resaltar que la industria musical no es de la única en la que Pepe gana dinero, pues también es heredero de una de las dinastías más importantes de México, por lo que él entendió esto y comenzó a diversificar.

Pepe es dueño de muchas propiedades, además de tener los derechos de varias canciones famosas del género ranchero.

En su posesión tiene muchas joyas, heredadas y adquiridas también, además de que también tiene ganado y los negocios agrarios, pues no muchos saben que en su rancho se producen los caballos pura sangre más cotizados del norte del país.

Cabe resaltar que los Aguilar son tan solicitados que se dan el lujo de cobrar millonarias cifras por sus conciertos, pues su talento y calidad están respaldadas, hace unos años se dijo que Pepe Aguilar cobraba alrededor de 3 millones de pesos por un concierto privado, aunque esto también incluye la paga de la producción de su evento, así mismo según portales de noticias Ángela cobraría casi 75 mil dólares por un concierto y en caso de tener a ambos la cifra asciende a 250 mil dólares.

