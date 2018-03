Estos son los integrantes de la quinta temporada de Acapulco Store

La espera está por terminar, pues se acerca la quinta temporada del polémico programa mexicano, Acapulco Shore.

Hasta el momento ya se tiene conocimiento de que el elenco inició grabaciones a finales de enero pasado y que también hay una fecha de estreno oficial.

De acuerdo con MTV Latinoamérica, será el próximo martes 17 de abril cuando se lance esta quinta temporada.

Cada domingo, al finalizar el episodio de estreno de 'Are You The One? El Match Perfecto' se mostrarán dos integrantes que estarán de regreso en estas vacaciones.

Los primeros cuatro confirmados son Karime, Mane, Tadeo y Potro.

Luego se dio a conocer que estaría Fernando y Brenda del cast de la primera temporada.

Asimismo, la modelo Leslie Gallardo, de 18 años de edad, y Maria Usi, de 25 años de edad, dos nuevas integrantes para esta edición del reality show.

Faltan pocos días para tener de regreso a los integrantes más polémicos, odiados y amados a la vez de la televisión mexicana en Acapulco Shore 5.