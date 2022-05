Estos son los estrenos que llegan a Disney+ en mayo de 2022.

Este mes, que la fuerza esté con Disney Plus, que celebra la primavera con una gran cantidad de películas y series de televisión originales.

El 27 de mayo, la muy esperada serie limitada “Obi-Wan Kenobi ” estrenará sus dos primeros episodios. La producción de Lucasfilm encuentra a Ewan McGregor retomando su papel como el personaje principal por primera vez desde 2005, mientras que Hayden Christensen regresa como Anakin Skywalker.

El programa estrenará nuevos episodios semanalmente. Otra serie de televisión original de Disney Plus, "The Quest", lanzará los ocho episodios el 11 de mayo. La serie de telerrealidad, basada en el programa de ABC de corta duración del mismo nombre, presenta a ocho adolescentes que compiten en un juego de rol inmersivo de acción en vivo.

Otros estrenos originales de Disney Plus en mayo

También en mayo, Disney+ lanzará tres películas originales. El 13 de mayo verá el estreno de “Sneakerella”, una versión adolescente de “Cenicienta” protagonizada por Chosen Jacobs y Lexi Underwood.

“Chip 'n Dale: Rescue Rangers”, una película híbrida de acción en vivo y animación protagonizada por los personajes clásicos de Disney, se estrenará el 20 de mayo. Una semana después, el streamer estrenará “We Feed People”, un documental dirigido por Ron Howard sobre José Andrés y su organización sin fines de lucro World Central Kitchen.

Además, el contenido antiguo llegará a la transmisión durante todo el mes, incluida la temporada 2 del programa de Disney Junior "Mira, Royal Detective" el 11 de mayo, los nuevos episodios de la comedia de situación de Disney Channel "Raven's Home" el 25 de mayo, y Will Smith y Martin Lawrenc en la comedia policíaca “Bad Boys” el 27 de mayo.

Lista completa de títulos estreno en Disney Plus

Mayo 4

“La vida bajo cero (S18)”

“Galería Disney: El libro de Boba Fett – Estreno”

“Moon Knight – Final – Episodio 6”

11 de mayo

“Mira, detective real (T2, 10 episodios)”

“¡Algo me mordió! (T1)”

“The Chicken Squad (T1, 5 episodios)”

“The Wizard of Paws (T2)”

“Marvel Studios: Assembled – The Making of Moon Knight”

“The Quest”

Mayo 13

“Zapatillas de deporte”

18 de mayo

“Alice's Wonderland Bakery (T1, 5 episodios)”

“Broken Karaoke (T1, 1 episodio)”

“I Cavalieri Di Castelcorvo (T1)”

“Secrets Of The Zoo (T5)”

20 de mayo

"Chip 'n Dale: Rangers de rescate"

"Shook"

25 de mayo

“Gigantosaurus (T3, 8 episodios)”

“Raven's Home (T5, 5 episodios)”

27 de mayo

“Chicos malos”

“D. Wade: Life Unexpected”

“Hubble's Cosmic Journey”

“Mission Pluto”

“Obi-Wan Kenobi (Episodios 1 y 2)”

“We Feed People”

