Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Hoy se celebra el Día del Padre, por eso te presentamos a una serie de famosos que destacan por ser reconocidos papás y por tener a cada uno a apuestos hijos que también destacan en el mundo del espectáculo.

Tal parece que estos apuestos papás han sido superados por sus hijos, pues gracias a la belleza de las madres los han superado en galanura y ahora se roban la mirada de cientos de internautas.

Chayanne

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Lorenzo Valentino Figueroa es hijo de uno de los ídolos más guapos y queridos en el mundo de la música, Chayanne, quien sin duda le ha heredado su galanura y aunque no se dedica a la música, el joven ha acaparado la atención en las redes sociales por su atractivo físico.

Alejandro Fernández

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Alex Fernandez Jr., es el primogénito del "Potrillo" y además de heredarle lo guapo, también heredo el talento del canto a su padre y abuelo.

Sergio Mayer

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Sergio Mayer Mori sin duda fue beneficiado con la genética de sus famosos padres, Barbara Mori y Sergio Mayer, lo que le abrió de inmediato las puertas del cine, la música y el modelaje.

Juan Osorio

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Emilio Osorio ha sido todo un fenómeno en la televisión mexicana y es que además de heredar el talento de Niurka ante las cámaras, sin duda su profesionalismo y disciplina viene de su reconocido padre, el productor Juan Osorio.

Plutarco Haza

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Nicolas Haza es el orgullo de sus padres, los actores Ludwika Paleta y Plutarco Haza, pero sin duda la galanura del jóven lo hace muy parecido a su bella madre.

Eugenio Derbez

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Sin duda los genes de Eugenio Derbez son bastante fuertes y se en reflejados en todos sus hijos, pero al parecer la parte que Vadhir heredó de su mamá lo conviritió en un hombre mucho más atractivo.

Arturo Peniche

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Arturo Peniche es un icono de la televisión mexicana y referencia de galanura, pero su hijo Brandon, quien se ha destacado más como conductor, no se queda atras en cuanto a guapura y se ha adueñado de la atención de las nuevas generaciones.

Humberto Zurita

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Sebastian Zurita es la perfecta combinación entre la hermosa Christian Bach y Humberto Zurita, el joven actor parece haber heredado lo mejor de ambos padres, lo que lo convierte en uno de los jóvenes más galanes del momento.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix: El Top 5 de las mejores películas para ver este “Día del Padre”

Charly López

Estos son los PAPÁS y los hijos más PAPACITOS de la farándula ¡Taco de ojo!

Charly López, ex garibalidi, no puede estar más orgulloso de su hijo Emiliano, producto de su relación con Ingrid Coronado de quien no deja de presumir su galanura y hasta comparte que tiene que comprarle preservativos en el extranjero, porque en México no hay de su tamaño.