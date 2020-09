Estos son los Artistas Más Escuchados de Septiembre 2020 en Spotify

Pasamos Agosto y con esto se vienen nuevas actualizaciones de contenido, lo cual hace que queramos conocer a los artistas que están en el Top 5 de los más escuchados en Spotify, una lista que se actualiza constantemente

En Spotify se generan más de 1 billón de reproducciones al día y hay más de 35 millones de canciones, lo que hace que ser de los artistas más escuchados en esta plataforma, sea un reto. Normalmente para sobresalir de esta forma, debes de tener una base de fans enorme y canciones que puedan agradar a la mayoría de la gente.

1. The Weeknd (65.53M)

Sin duda el soundtrack del 2020 ha sido el más reciente proyecto de Abel Tesfaye (The Weekend), After Hours. Este pegajoso álbum trae de regreso sonidos de pop ochenteros combinados con el estilo característico de The Weekend. Sin duda este álbum ha sido un completo éxito y nos damos cuenta con tan solo darle un vistazo a las 1,400 millones de reproducciones de “Blinding Lights”, la canción más exitosa del álbum.

2. Drake (61.70M)

¿Qué se puede decir de Drake que no se sepa ya? El canadiense es una máquina para crear hits. Desde hace dos años, con el lanzamiento de “Scorpion”, se ha mantenido en los puestos más altos, pero durante este periodo nos ha traído muchas joyas, tales como Laugh Now Cry Later, Tootsie Slide y más.

Actualmente estamos a la espera de su nuevo álbum, en el cual ya está trabajando.

3. Dua Lipa (60.06M)

La cantante británica de origen albanés se ha convertido rápidamente en una de las reinas actuales del pop, reinventando el sonido disco y trayéndolo de vuelta con un estilo único y aún más pegajoso. Temas como “Don't Start Now”, “One Kiss” y más, han hecho que nos pasemos un buen rato bailando.

4. J Balvin (59.16M)

La cara del reggaetón junto con Bad Bunny nos sigue trayendo éxitos tras éxitos, con su álbum “Colores” que nos hizo mover todo el cuerpo. Temas como “Amarillo” y “Agua” han sido los más sobresalientes hasta el momento. Sin duda ha sido uno de los artistas más representativos de este verano.

5. Ariana Grande (53.10M)

“Thank You Next” se convirtió en un fenómeno mundial el año pasado, pero gracias a esto, los números de Ariana Grande casi no han bajado lo suficiente para salir del top 5 de artistas más escuchados.

No es sorpresa que la Estadounidense se coloque en este puesto, ya que cuenta con numerosos éxitos, tales como “7 Rings”, “Stuck With U” y “Rain On Me”.