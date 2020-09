Estos son los 3 mejores cepillos de aire caliente para cabello fino

Cepillar y secar el cabello a la vez y al mismo tiempo dar volumen y cuerpo, esas son las ventajas que tienen los cepillos de aire caliente y ahora te queremos presentar las mejores opciones para que no dañes tu cabello.

Antes que nada recuerda siempre aplicar un protector de calor a tu cabello antes de peinarlo con cualquier tipo de herramienta caliente para minimizar el daño. Aplícalo en secciones y péinalo por tu cabello para asegurarte de que cada mechón esté cubierto de manera uniforme.

Después de peinar tu cabello, aplica unas gotas de suero o aceite humectante en tus puntas si tu cabello está fino y seco; si es fino y delgado, o tiende a caer, rocía un poco de spray texturizante cerca de las raíces para darle a tu cabello un impulso aún mayor. Ahora si aquó los tres de los mejores cepillos de aire caliente.

Lo mejor en general

En el mundo del peinado, Revlon One-Step es icónico. Tiene un seguimiento de culto IRL y más de 60 mil calificaciones de cinco estrellas de los compradores, así como más de 20 mil reseñas entusiastas.

Revlon One-Step tiene más 60 mil calificaciones de cinco estrellas y 20 mil reseñas positivas.

Los aspectos más destacados del Revlon incluyen su cuerpo ligero y ergonómico; tres configuraciones de temperatura; cerdas sin enredos; y tecnología iónica para ayudar a crear un estilo suave y brillante.

Su cepillo grande y redondo seca el cabello rápidamente y facilita la obtención de toneladas de volumen y, a diferencia de los secadores de pelo tradicionales, puede colocar el One-Step cerca de su cuero cabelludo sin riesgo de quemarlo, lo que es ideal para dar toneladas de cabello fino del cuerpo en la raíz. Para colmo, su precio es razonable y ¿por qué no unirse al club One-Step?.

Ideal para rizos y ondas

Este cepillo de aire caliente de la marca favorita de los profesionales Hot Tools tiene un cuerpo más delgado y un interruptor de liberación de rizos, lo que lo hace mejor para crear ondas y rizos más definidos.

Hot Tools es ideal para crear ondas y rizos más definidos.

Elija entre un barril de 0,75, 1 y 1,25 pulgadas, según la textura / longitud / rizo de su cabello. Tiene cerdas suaves y flexibles que no se enredan, múltiples configuraciones de calor, una punta fría y un cable giratorio de 8 pies. ¡Bastante genial por el precio!

Ideal para cabello liso

Debido a que este es un cepillo de paleta, Infinitipro by Conair, no un cepillo redondo, es mejor para crear un cabello liso y elegante, y también es mucho más fácil de maniobrar. Úselo como si fuera un cepillo normal; no es necesario crear secciones o trabajar con movimientos ascendentes con el cabello.

Por sus tres tipos de cerdas el Infinitipro by Conair es ideal para un peinado rápido, fácil y sin enredos.

Hecho con tres tipos de cerdas para un peinado rápido, fácil y sin enredos y un generador iónico para reducir el frizz no deseado, tiene dos configuraciones de calor y un botón de disparo frío, y quizás lo mejor de todo, un precio de menos de 20 dólares.