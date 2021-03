Éstos son los 12 artistas con más premios Grammy ganados

Quincy Jones ha ganado más premios Grammy que cualquier otra persona viva. Pero Beyoncé puede empatar o incluso superarlo en los premios de este año.

Solo hay 15 personas en el planeta que han ganado 20 o más premios Grammy: 11 personas y los cuatro miembros de U2.

Por ello en La Verdad Noticias te traemos una lista completa de las 12 personas vivas que han ganado 20 o más premios Grammy en competencia y que con esto han hecho historia en la industria de la música.

Quincy Jones, 28 años

Ocupa el lugar uno con el número más grande de Grammys ganados

Además de ser la persona viva con más premios Grammy, Jones ha ganado premios Grammy en seis décadas consecutivas, una distinción que comparte con alguien más en esta lista.

Jones ganó su primer Grammy en los premios de 1963 por arreglar la versión de Count Basie del clásico de Ray Charles "I Can’t Stop Loving You"; su más reciente hace dos años para el documentalista musical Quincy. La noche más importante de Jones en los Grammy fue en los premios de 1990, cuando ganó seis premios, incluido el álbum del año por Back on the Block.

Actualmente Quincy Jones tiene 87 años de edad y es el cantante vivo con más premios Grammy ganados. Pese a su avanzada edad sigue derrochando talento y sus seguidores no le pierden el paso. Su amor por la música se especializa en el R & B y en el Jazz géneros que lo han llevado a ser uno de los mejores de su época y actualmente.

Alison Krauss, 27 años

A pesar de ya no estar tan presente en la música conserva el récord

Krauss, al menos por ahora, ha ganado más premios Grammy que cualquier otra mujer en la historia de los premios. Ha ganado algo más de la mitad de estos premios Grammy (14) con el conjunto Alison Krauss & Union Station. Krauss, de 49 años, ganó su primer Grammy en los premios de 1990 por su álbum I've Got That Old Feeling; su más reciente en los premios 2011 por el álbum de Union Station Paper Airplane. Ambos ganaron al mejor álbum de bluegrass.

La noche más importante de Alison Krauss en los Grammy fue en los premios de 2008, cuando ganó en cinco categorías por Raising Sand, una gran colaboración con Robert Plant.

Actualmente tiene 49 años de edad pero su legado en la música sigue dejando huella y sigue dando de qué hablar. Esta mujer es cantante, colaboradora, productora y ha triunfado junto con su grupo Union Station.

John Williams, 25 años

Williams es de los compositores más famosos del mundo

John Williams, el compositor de películas más exitoso de todos los tiempos, ganó su primer Grammy en los premios de 1975 por la banda sonora de Tiburón; el más reciente fue el año pasado para "Star Wars: Galaxy 's Edge Symphonic Suite". Williams, de 89 años, podría ganar su 26º Grammy este año por Star Wars: The Rise Of Skywalker, que está nominada a la mejor banda sonora para medios visuales.

Las noches más importantes de Williams en los Grammy fueron en los premios de 1977 y 1982, cuando ganó tres premios. Impactando a todos los fanáticos aquella noche.

El compositor y director de la orquesta actualmente tiene 89 años de edad y es considerado uno de los mejores en toda la historia que ha colaborado con excelentes películas. Esto se comprueba con la cantidad de premios Grammy que ha ganado en toda su carrera.

Stevie Wonder, 25 años

El cantante tiene un récord importante de premios ganados

Stevland Wonder es el único artista en la historia de los Grammy en ganar el álbum del año con tres lanzamientos de estudio consecutivos. Barrió cinco premios Grammy en cada uno de esos años (1973, 1974 y 1976). Wonder, de 70 años, ganó sus primeros premios Grammy en los premios de 1973, el más reciente en los premios de 2006, cuando él y Tony Bennett compartieron el premio a la mejor colaboración pop con voz por "For Once In My Life", una canción que tenían cada uno. grabado en la década de 1960.

Miles de personas lo admiran en Estados Unidos pues es un activista social muy activo que ha ayudado a mucha gente en su país. Es uno de los artistas más exitosos y reconocidos de la compañía discográfica Motown y cuenta con más de 100 millones de discos vendidos en su carrera.

Beyoncé, 24 años

Posee un increíble talento de canto y de baile

Beyoncé ganó sus dos primeros premios Grammy con Destiny's Child en los premios 2000; su más reciente fue el año pasado por Homecoming, que ganó como mejor película musical. Está nominada a nueve premios Grammy (en ocho categorías) en los premios de este año.

La noche más importante de Beyoncé en los Grammy (hasta ahora) fue en los premios de 2009, cuando se convirtió en la primera artista femenina en ganar seis premios en una noche. Beyoncé tiene 39 años, lo que la convierte en la miembro más joven del club Grammy de más de 20 años.

Esta mujer es de las cantantes más famosas y talentosas de su generación; en Instagram cuenta con casi 167 millones de seguidores en su cuenta, teniendo una de las cifras más altas de los artistas a nivel mundial. También cuenta con una de las presentación más icónicas del Super Bowl.

Jay-Z, 22 años

Jay-Z emprendió su línea de productos con marihuana

Jay-Z ha ganado más premios Grammy que cualquier otra estrella del rap en la historia. Ganó por primera vez en los Grammy de 1998 cuando su segundo álbum, Vol. 2… Hard Knock Life, ganó el premio al mejor álbum de rap.

Ganó más recientemente hace dos años cuando The Carters 'Everything Is Love se llevó el premio al mejor álbum urbano contemporáneo. Jay-Z, de 51 años, está nominado a tres premios este año. Si los gana todos, esto empató los premios 2009, 2010 y 2012 como sus noches más importantes en los Grammy.

Shawn Corey Carter mejor conocido con Jay-Z es un famoso rapero que ha ganado muchos premios en el mundo. Cuando se dio a conocer que estaba sentimentalmente junto a Beyoncé los fanáticos explotaron de emoción pues previamente se especuló mucho alrededor de sus vidas.

Jay-Z actualmente es de los artistas con más premios Grammy ganados y se cree que está produciendo nueva música que lo podría elevar aún más en su fama.

U2, 22 años

U2 es la banda con más Grammy ganados

U2 ha ganado más premios Grammy que cualquier otro grupo o dúo en la historia. También son el único grupo o dúo en ganar dos veces el álbum del año. Anotaron con The Joshua Tree (1987) y How to Dismantle an Atomic Bomb (2005).

Ganaron sus primeros premios Grammy en los premios de 1987 y los más recientes en los premios de 2005.

Los premios 2005, donde ganaron cinco premios, constituyeron su noche más importante en los Grammy. U2 se compone de Bono, 60; Adam Clayton, 60 (cumple 61 el día antes de los Grammy), The Edge, 59, y Larry Mullen Jr., 59.

La banda de Rock alternativo originaria de Dublín y desde el año de su creación generó un gran impacto en la música al grado de ser conocidos mundialmente por su talento. Ahora es una de las bandas con más premios ganados en su historia.

Vince Gill, 21 años

Su primer Grammy lo ganó a los 21 años

Vince Gill ha ganado más premios Grammy que cualquier otro artista country. Ganó su primer Grammy en los premios de 1990 cuando "When I Call Your Name" ganó la mejor interpretación vocal country, masculina. Ganó el más reciente en los premios de 2016 cuando "Kid Sister" de The Time Jumpers ganó el premio a la mejor canción de raíces estadounidenses.

Gill, de 63 años, está nominado este año a la mejor interpretación country en solitario por "When My Amy Prays", un tributo a su esposa, Amy Grant. Gill nunca ha ganado más de dos premios Grammy en un año.

Pese a su avanzada edad sigue estando presente en el mundo de la música y los fanáticos siguen escuchando su música ayudándolo a ganar más premios Grammy. Logró estar dentro de la lista de los 10 artistas con más premios ganados y es que de los cientos de cantantes que existen en el planeta, llegar al top 10 es una increíble hazaña.

Kanye West, 21 años

Kanye West es un rapero mundialmente conocido

El rapero y provocador ganó sus primeros Grammy en los premios de 2004 y los más recientes en los de 2012. Kanye West, de 43 años, está nominado este año al mejor álbum de música cristiana contemporánea por Jesus Is King. West ha barrido con cuatro premios Grammy en dos ceremonias: los premios de 2007 y 2011. Ambos lances incluyeron el mejor álbum de rap: Graduation y My Beautiful Dark Twisted Fantasy, respectivamente.

Lamentablemente pese a su éxito como rapero, personalmente atraviesa un año muy difícil; está en pleno proceso de divorcio con Kim Kardashian, la famosa socialité con la que hace algunos años contrajo matrimonio y con la que formaron una bella familia.

Los fans están preocupados por la salud de Kanye West, pues durante el 2020 se dio a conocer que padece trastorno bipolar, una enfermedad que lo llevó al límite durante un mitin político cuando se postuló como presidente de Estados Unidos.

Pat Metheny, 20 años

Pat Metheny es muy talentoso por ello ganó tantos premios

Metheny ganó su primer Grammy en los premios de 1982 cuando Offramp de Pat Metheny Group ganó la mejor interpretación de jazz fusión, vocal o instrumental. Ganó el más reciente en los premios de 2012 cuando Unity Band de Pat Metheny Unity Band ganó el premio al mejor álbum instrumental de jazz. Metheny, de 66 años, está nominada este año al mejor arreglo, instrumental y voz por co-arreglar su grabación de "From This Place", que presenta a Meshell Ndegeocello. La noche más importante de Metheny en los Grammy fueron los premios de 1998, cuando ganó dos veces.

En su carrera, este imponente músico ha ganado 20 premios Grammy y su edad no es impedimento para que siga cosechando éxitos que los siguen elevando en el termómetro de la fama. Es señalado como uno de los mejores intérpretes de Jazz de la historia y uno de los guitarristas más exitosos de todo Estados Unidos.

Al Schmitt, 20 años

Al Smitt ha ganado más Grammys que cualquier ingeniero en grabación

Schmitt ha ganado más premios Grammy que cualquier otro ingeniero de grabación en la historia. Al igual que Jones, ha ganado premios Grammy en seis décadas consecutivas. Schmitt ganó su primer Grammy en los premios 1962 por diseñar la banda sonora de Hatari de Henry Mancini. Ganó el más reciente en los premios de 2013 como ingeniero de mezcla de sonido envolvente en Live Kisses de Paul McCartney, que ganó el premio al mejor álbum de sonido envolvente.

La noche más importante de Schmitt en los Grammy fue en los premios de 2004, cuando ganó cinco premios por su trabajo en el último álbum de estudio de Ray Charles, Genius Loves Company. Al Schmitt tiene 90 años y es el miembro de mayor edad del club Grammy de más de 20 años.

Es un excelente productor musical que no para de trabajar; su trabajo es conocido mundialmente y los fans lo siguen a todos lados a través de sus redes sociales.

Bruce Springsteen, 20 años

Tenía sólo 20 años cuando ganó su primer Gammy

Bruce Springsteen ganó su primer Grammy en los premios de 1984 (más tarde de lo que imaginaba) por "Dancing in the Dark". Springsteen, de 71 años, ganó su Grammy más reciente en los premios de 2009 por "Working on a Dream", la canción principal de su álbum en ese momento.

Ambos ganaron en las categorías de interpretación vocal de rock. La noche más importante de Springsteen en los Grammy fue en los premios de 1994, cuando ganó cuatro premios, incluida la canción del año, por "Streets of Philadelphia".

A pesar de que es de los artistas con más premios ganados en la historia, para él su primer reconocimiento de los Grammy llegó tarde pues asegura que lo esperaba mucho antes. Esto no impide que siga derrochando talento pese al paso del tiempo. Es un cantante, músico y compositor de Estados Unidos que sigue presente en el público.

