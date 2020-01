Estos serán los Mejores conciertos en la Ciudad de México en el 2020

Si el 2019 estuvo plagado de grandes conciertos en la Ciudad de México, el 2020 también tendrá una serie de grandes eventos, de los cuales ya compartimos una primera entrega con un reportaje titulado “Conoce el calendario de conciertos y eventos de música en la CDMX este 2020”.

Ska-P también tiene fechas programadas para los festivales Coordenada (Guadalajara) y Machaca (Monterrey).

SKA-P

Sábado 25 de enero. Palacio de los Deportes.

Íconos de ska-punk en español y una de las más queridas por el público nacional, Ska-P regresa a México el próximo 25 de enero de 2020 para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes. La banda oriunda de Vallecas, España, llegará al domo de cobre como parte de la gira de promoción de su disco “Game Over”, publicado en 2018 y que marcó su regreso a los escenarios del mundo. La banda había pasado cinco años sin estrenar material nuevo hasta la llegada de este material; asimismo, este disco ya no cuenta con la colaboración del frontman Pipi, quien abandonó la banda en 2017.

La legendaria agrupación Creedence Clearwater Revisited anunció un concierto épico para sus fans mexicanos.

CREEDENCE CLEARWATER REVISITED

Jueves 27 de febrero. Palacio de los Deportes.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundadores de Creedence Clearwater Revisited, Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, anunciaron su despedida de los escenarios mexicanos con un concierto épico que quedará guardado en la memoria no solo de la banda sino en todos sus fans. Los éxitos que los llevaron a la cima de las listas de popularidad y que se han convertido en grandes influencias del rock clásico como: “Susie Q,” “Lodi,” “Proud Mary,” “Have You Ever Seen The Rain?,” “Down On The Corner,” “Fortunate Son” y “Who’ll Stop The Rain” resonarán por última vez en el Domo del Palacio de los Deportes el próximo 27 de febrero de 2020.

Este concierto marca la última ocasión en la que Billy Joel visite la Ciudad de México.

BILLY JOEL

Viernes 6 de marzo. Foro Sol.

Tras anunciar su retiro de los escenarios, Billy Joel, uno de los artistas con más convocatoria del mundo, también confirmó su presencia en nuestro país, por lo que este concierto marca la última ocasión en que el destacado artista visite la Ciudad de México. Los conciertos de Billy Joel son un éxito garantizado, como lo demuestran la impresionante serie de shows consecutivos en estadios con entradas agotadas. El músico, cantante y compositor es el sexto artista discográfico más vendido de todos los tiempos y el tercer artista solista más vendido.

El cartel del Vive Latino 2020 habrá una gran diversidad de bandas que prometen darle un balance al festival, con grupos de antaño hasta nuevos descubrimientos.

VIVE LATINO

Sábado 14 y 15 domingo 5 de marzo. Foro Sol.

Con Guns N Roses como cabeza de cartel, además de The Cardigans y The Rasmus todo promete salir muy bien en esta edición número 21, pues, aunado a estos grandes artistas, llegan un sinfín de bandas para vivir un festival lleno sorpresas que buscarán satisfacer las necesidades y gustos de los asistentes.

Después de 20 años de ser testigos de la evolución de este festival, la edición número 21 arriba totalmente innovada. Otras bandas y artistas confirmados son: Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Carlos Vives, Soulwax, Zoe, Vicentico, Mogwai, DLD, Andrés Calamaro, entre otros.

Tame Impala regresa a México, luego de que en mayo se encargará de cerrar la segunda edición del Festival Corona Capital de Guadalajara.

TAME IMPALA

Jueves 19 de marzo. Foro Sol.

Tras confirmarse la participación de los roqueros australianos en el festival Pa’l Norte, Ocesa confirmó que la participación de estos en el Foro Sol de la Ciudad de México para presentar su cuarto disco de estudio, The Slow Rush. La agrupación que interpreta un rock neo-psicodelico, llegará respaldada por MGMT (que también los acompañarán en Monterrey) y de la cantante estadounidense Clairo, por lo que se espera una gran fiesta musical en el recinto ubicado en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, donde seguramente sonarán canciones como “Feels Like we only go backwards”, “Solitude is Bliss” y “Apocalypse Dreams”.

El concierto de Mago de Oz en la CDMX se suma las 63 fechas ya confirmadas como parte del Apocalipsis Tour.

MAGO DE OZ

Sábado 9 de mayo. Arena CDMX.

La banda española retorna a suelo azteca para deleitar a sus miles de fanáticos con una serie de conciertos que forman parte de su gira Apocalipsis tour que pasará por todo el continente latinoamericano. Desde México hasta Argentina el grupo recorrerá más de 13 países tocando íntegramente su afamado último disco IRA DEI. Además del concierto en la capital del país, también se presentarán en Torreón, Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro, León, Morelia y Mérida. En la capital de Yucatán el concierto será en el poliforum Zamna.



Ricardo D. Pat