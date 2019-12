Estos fueron los mejores conciertos de rock en México en el 2019

FESTIVAL VIVE LATINO

El Festival Vive Latino, que se ha convertido en uno de los eventos referentes de nuestro país se llevó a acabo los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol. El festival albergó bandas y proyectos como Editors, The 1975, Foals, Santana, Caifanes, Bengala, Café Tacvba, Ximena Sariñana, Ska-P, Nach, Intocable, Juanes, Hello Seahorse!, Bándalos Chinos, María Barracuda, entre otros.

Gracias a sus variados actos, tanto nacionales como internacionales, el Festival Vive Latino puso a vibrar a miles de personas en el Foro Sol, la casa de este evento.

Sin duda fue un cartel digno de festejar las 20 ediciones del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el gran festival Vive Latino que en su edición 2019 contó con la participación de importantes bandas musicales. El primer día, efectuado el sábado, hubo 12 horas de música, cultura y diversión en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Los contoneos en el escenario y la voz de Alex Turner, los mismos que han hecho del uno de los sex simbols contemporáneos, bastaron para encender el ánimo de los casi 70 mil asistentes al recinto.

ARCTIC MONKEYS

La agrupación comandada por Alex Turner finalmente regresó a México para ofrecer un show en el Foro Sol, donde la banda no sólo aprovechará para interpretar algunos éxitos conocidos y nuevas canciones de su nuevo disco Tranquility Base, Hotel & Casino, sino en la que además estuvo acompañada de actos de soporte como el entrañable amigo de Alex, Miles Kane, además de los suecos de The Hives. Sonaron temas como “Brianstorm”, “Snap Out of It”, “Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair” y “One Point Perspective”.

El concierto realizado en Insurgentes Sur 453, Hipódromo Condesa fue todo un éxito.

L'IMPÉRATRICE

El 26 de abril, en el Auditorio BlackBerry, L’Impératrice demostró porque a lo largo de su trayectoria este grupo se ha convertido en uno de los pilares del renacer del pop francés y constantemente desafía las fronteras de los géneros musicales ya que combinan su estilo con sonidos electrónicos, consiguiendo llevar a cabo un concierto imperdible. Más allá de la promoción a su primer LP, monos blanquiazules, y loops de video en Spotify , L’Imperatrice vino a la CDMX a mostrar lo que mejor saben hacer: música electrónica.

Grandes bandas de metal desplegaron su talento en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en sus dos días de actividad.

DOMINATION MÉXICO

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue la sede del Domination México pese a diversas fallas de organización volvió a cumplir con las expectativas para seguir siendo considerado como el mejor festival de metal de la Ciudad de México en el que se pudieron disfrutar de los mejores actos del género. Bandas de la talla de Kiss y solistas como Alice Cooper fueron los headliners de dicho festival, donde también fueron imperdibles los actos de Slash, Dream Theater, Limp Bizkit, Apocalyptica, Lamb of God, Dead Kennedys, Meshuggah, Trivium, Converge, entre otros.

Los Chemical Brothers presentaron algunos temas de su nuevo álbum “No Geography”, el cual fue lanzado en la primavera de 2019.

THE CHEMICAL BROTHERS

La gira de los Chemical Brothers inició precisamente en México el 12 de mayo de 2019 con una presentación en el Pepsi Center del WTC, para después en Los Ángeles, San Francisco, California. En el concierto interpretaron temas de “No Geography” que siguió a “Born in the Echoes”, álbum lanzado en 2015, siendo su primer sencillo “Free Yourself”, que fue de los más celebrados por la audiencia. La velada realizada en el Pepsi Center de la colonia Benito Juárez de la Ciudad de México resultó todo un éxito.

Florence and The Machine triunfó una vez más en nuestro país.

FLORENCE AND THE MACHINES

Un regreso muy afortunado fue el que realizó Florence and the Machine que se presentó en tres sedes: el sábado 15 de junio en el Palacio de los Deportes, el domingo 16 en el Auditorio Telmex y martes 18 en el Auditorio Citibanamex.

Florence and The Machine volverá a nuestro país como parte de la promoción de High as Hope, su reciente LP. High as Hope fue uno de los discos más aclamados de 2018 debido a su sonido puro y sencillo cuya simpleza en sus arreglos nos permite enfocarnos en la belleza melancólica de la voz de Florence Welch.

Bruce Dickinson afirmó que los miembros estaban emocionados de regresar a la Ciudad de México y compartir el Legacy of the Beast Tour con todos sus fans.

IRON MAIDEN

Fue en el Palacio de los Deportes donde la Doncella de Hierro llegó como parte de su gira Legacy of the Beast que comenzó en Europa recibiendo un gran reconocimiento por parte de la crítica. En México no fue la excepción, recibiendo una excelente reacción de parte de los miles de fanáticos que no dejaron de corear de principio a fin la gran colección de clásicos que la banda interpretó con tremenda energía. Fue un concierto memorable realizado el 29 de septiembre, una fecha que difícilmente será olvidada por sus más fieles seguidores.

Billy Idol, un artista con mucha historia en sus hombros, salió avante en su debut en tierras aztecas.

BILLY IDOL

El 17 de octubre en el Palacio de los Deportes, Billy Idol, una de las figuras más importantes de la música en la década de los 80, siempre liderando las listas de rock de todo el mundo y logrando importantes nominaciones a pesar de su origen en la escena underground del Reino Unido, pisó por primera vez tierras mexicanas. Logrando prender con su energía a una audiencia que disfrutó en grande con todos y cada uno de los temas interpretados en el foro ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco de la colonia Granjas de la Ciudad de México.

Ricardo D. Pat