Estos fueron los 10 momentos más dramáticos de Keeping Up With the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians puede llegar a su fin en 2021, pero al menos ya hay innumerables escenas memorables almacenadas en los archivos del reality show dado que el programa se estrenó en 2007.

El reality show de las hermanas Kardashian-Jenner llegará oficialmente a su fin después de la temporada 20, lo que significa que habrá 20 temporadas (y 14 años) de recuerdos.

Por supuesto, esas escenas del reality show no serían tan icónicas sin los miembros de la familia que lo hicieron posible: Kris Jenner, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kanye West y Scott Disick.

keeping up with the kardashians fue estrenado en octubre de 2007

Hemos seleccionado los 10 momentos que especialmente conmovieron y conmovieron a los fanáticos de Keeping Up with th Kardashians.

Kanye West le propone matrimonio a Kim Kardashian

Kim Kardashian tuvo la sorpresa de su vida cuando Kanye le propuso matrimonio en medio del AT&T Park de San Francisco, y era su cumpleaños número 33.

La familia y los amigos de Kim ni siquiera vieron venir esta propuesta, excepto Kris, por supuesto, quien organizó la sorpresa. En el viaje en jet a San Francisco, Khloe y Kourtney debatieron qué podrían estar haciendo Kris y Kanye.

Revelación transgénero de Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner (entonces conocida como Bruce Jenner) se reveló como una mujer transgénero a Diane Sawyer el 20/20 en abril de 2015.

Sin embargo, las reacciones de los KarJenner a esta gran noticia no se revelaron hasta un especial de dos partes llamado "Acerca de Bruce ”se emitió en la temporada 10 de Keeping Up With the Kardashians en mayo de 2015.

Fue uno de los episodios más emocionales del programa de toda la familia, y aunque Kendall Jenner dijo que“ no podía pedir un mejor padre ”, admitió entre lágrimas:“ Creo da miedo cuando alguien dice que Bruce se va a ir ".

Kourtney Kardashian dando a luz en cámara

En medio de los muchos escándalos y dramas familiares que sucederán en Keeping Up With the Kardashians, esta puede haber sido la escena más impactante: ¡Kourtney dando a luz a su segundo hijo con Scott, su hija Penélope, justo frente a las cámaras en julio de 2012.

La boda de Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West siguieron su gran propuesta en San Francisco con una ceremonia de boda aún más grandiosa en el Forte di Belvedere, una fortificación del siglo XVI en Florencia, Italia.

Kim intercambió votos con Kanye con un vestido de alta costura de Givenchy, lo que hizo una escena impresionante en el episodio 13 de la temporada 9.

Khloe Kardashian descubre que Tristán Thompson la engaño

La relación de Khloe con su novio en ese momento, Tristan Thompson, cambió para siempre cuando en octubre de 2017 se publicó una grabación del jugador de los Cleveland Cavaliers besándose con una mujer y conduciendo a otra en una lancha motora. La cinta salió solo tres días antes de que Khloé diera a luz a ella y a Tristan hija, True Thompson, en abril de 2018.

Kriss y Bruce terminan su relación

"Somos mejores como amigos de lo que somos al revés", dijo Kris de manera memorable sobre su entonces ambigua relación con Caitlyn (entonces Bruce Jenner) a sus hijas Kim, Kourtney, Khloe, Rob, Kendall y Kylie durante una reunión familiar (el episodio se emitió en 2014, después de que se anunciara la separación de Kris y Caitlyn en 2013).

Kris y Caitlyn Jenner también revelaron que se quedarían con la casa de la playa en Malibú, donde Caitlyn había estado viviendo separada de su esposa durante 22 años.

El divorcio de Kim y Kris Humphries

De acuerdo, esta escena ocurrió técnicamente en un spin-off de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney & Kim Take New York, en 2012. Pero es una de esas escenas que se ha utilizado en innumerables GIF: Kim le revela a Kourtney que sus "sentimientos cambiaron" por el baloncesto. estrella Kris Humphries, con quien se acababa de casar.

La mega pelea de Kim y Kourtney

Kim y Kourtney Kardashian han tenido durante mucho tiempo peleas verbales en Keeping Up With the Kardashians. Pero estas tensiones llegaron a un clímax físico en la temporada 18, cuando Kourtney quería distanciarse del programa y Kim estaba molesta con la actitud de su hermana hacia su compromiso laboral.

Una discusión sobre la "ética de trabajo" de Kourtney Kardashian llevó a una pelea total, ¡y la pelea incluso dejó a Kim Kardashian con marcas de rasguños!.

Kim dice que Kourtney es la "menos emocionante"

Mientras choca sobre cuándo tomar la foto de la tarjeta de Navidad familiar en la temporada 15, Kim arremete contra Kourtney con algunas frases icónicas. "Tal vez si tuvieras un negocio que te apasionara, entonces sabrías lo que se necesita para llevar un negocio", dice Kim, y cuando Kourtney sale de la conversación dramática, Kim bromea diciendo que su hermana está "fuera" de la sesión de fotos porque es "la menos emocionante de ver".

Kim pierde su pendiente de diamantes

¡Teníamos que dejar lo mejor para el final! En lo que desde entonces se ha convertido en una de las escenas más memorables en la historia de Keeping Up With the Kardashians.

Kim Kardashian tiene un colapso emocional después de perder su arete de diamantes de $ 75,000 en el océano durante unas vacaciones familiares en Bora Bora en 2011.

El arete se desprendió después de que su esposo en la vez, Kris Humphries, la arrojó casualmente al océano. Las lágrimas de Kim no conmovieron a su hermana Kourtney, quien dijo memorablemente: "Kim, hay gente que está muriendo". Afortunadamente, Kylie Jenner salvó el día sumergiéndose y encontrando el pendiente en el fondo del océano.

Te puede interesar: ¡Confirmado! Será el adiós para Keeping Up With the Kardashians

¿Qué te parece la noticia del final de Keeping Up With the Kardashians?, ¿Extrañarás el famoso reality show? Dinos en los comentarios.