Estos famosos tienen el récord de acostarse con más personas

Ser famoso implica dinero, poder y por su puesto muchísimas aventuras y es que todo lo que rodea a las estrellas de Hollywood, suele seducir a mucha gente, derivando en ardientes anécdotas, por eso hoy te presentaremos la lista de las estrellas con el récord mundial de encuentros sexuales más insólito.

Y es que quién se negaría a una noche de pasión, George Clooney, pues antes de comprometerse y estar feliz mente casado, el actor era tremendo, en ese sentido una vez le fue cuestionada su vida sexual-sentimental, a lo que el apuesto famoso, señaló que había "tenido relaciones con demasiadas chicas y consumido demasiadas drogas, como para presentarse a la presidencia”.

Por su puesto que Charlie Sheen debía estar en esta lista, pues de acuerdo con su propio testimonio, en los 2000 el actor se había acostado con al menos 5.000 mujeres, pero fueron menos de 5.000 ocasiones; también admitió que le gustan los tríos.

Hugh Hefner bate el récord mundial

Charlie Sheen confiesa haber sido un chico malo

Obvio, el difunto fundador de Playboy no podía faltar, pues de acuerdo a lo que se sabe, no podía poner una cifra exacta, sobre con cuantas mujeres se había acostado, pues en una ocasión, dijo que fueron: "Más de mil, estoy seguro. Hubo épocas de mi vida en las que estuve casado, y cuando estaba casado nunca fui infiel. Pero lo compensé cuando no lo estaba".

Asimismo, la estrella de 'American Idol', Simon Cowell, al parecer ha afirmado haberse acostado con 2.000 mujeres, incluso dos por noche durante su apogeo. Según el Daily Star, Cowell admitió en 2010: "Me gustan las mujeres. Simplemente me gustan. Me gusta coquetear y me gusta escuchar".

Leonardo también tiene un récord

Leo es conocido por tener novias jóvenes

El famoso actor, Leonardo DiCaprio es cada vez más conocido por acostarse con modelos jovenes, lo que da como resultado unas cuantas miles. En 2016, Jimmy Kimmel bromeó diciendo que la cuenta de DiCaprio supera las 9.000, afirmando que el ganador del Oscar "ha tenido sexo con una modelo de Victoria's Secret diferente cada noche de su vida" desde 1991, informó La Verdad Noticias.

