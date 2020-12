Estos 5 animes románticos se han vuelto los favoritos del público

El romance en el anime, a veces, es el mejor tipo de romance. La Verdad Noticias te muestra una lista de los 5 mejores animes románticos de todos los tiempos. La lista se ha hecho considerando el anime con una cantidad sustancial de elementos románticos.

Esto ayudará a crear una experiencia de visualización diferente tanto para los fanáticos incondicionales como para los días de fin de semana.

Los 5 animes románticos más famosos

Shigatsu wa Kimi no Uso (Tu mentira en abril)

La trama del anime es bastante mágica, un prodigio en el piano, Kosei Arima toca hermosas melodías de piano y es muy popular entre los niños músicos. La controversia que lo rodea es que no puede escuchar su piano cuando sufre un colapso mental tras la repentina muerte de su madre. ¿Podrá Kosei tocar el piano ahora?.

La música de fondo y la banda sonora de este programa tienen el poder de influir en nuestras vidas de formas extraordinarias. Shigatsu wa Kimi no Uso retrata este glorioso mensaje de sus personajes principales y la búsqueda que enfrentan para dejar de lado su historia y trabajar duro para aprovechar los mejores días de su futuro.

Sin duda, cualquier verdadero fanático romántico se enamoraría del sonido del amor de los cachorros sonando a lo largo de la serie. La canción está llena de pasión y tristeza. ¡Esta serie de anime romántica es imprescindible para los corazones rotos esperanzados!.

Akagami no Shirayuki-hime (Blancanieves con el pelo rojo)

La serie está adaptada del manga que escribió e ilustró Sorata Akizuki. El manga ilumina a una joven llamada Shirayuki. Ella nace con su marca de cabello rojo que llama la atención de casi todos los que se encuentra. Desafortunadamente, esto llama la atención de Raji, un príncipe, que desea casarse con Shirayuki. Mientras intenta huir del país.

Si los espectadores buscan una trama de amor dulce y conmovedora, no deberían buscar más. Ya que ese es exactamente el romance entre Shirayuki, un practicante de herboristería con un color de cabello especial, y Zen, que es otro príncipe del Reino de los Clarines.

No hay peleas o dramas innecesarios, además el flujo de la historia y la interacción del personaje es suave y relajante. ¿Podrá huir de sus problemas para llegar a un lugar o persona pacífica?.

Clannad: After Story

Las emociones son algo fuerte; tienen el poder de superar cualquier mínimo de razón y obligar a su naturaleza emocional a entregarse incluso al más inconstante de los seres.

Debido a esto, muchas veces, aquellos de nosotros que pretendemos ser críticos de diferentes medios no estamos a la altura de nuestros propios estándares.

Clannad After Story es una serie de la que muchos espectadores se refieren como "que cambia la vida". Es un programa que mantuvo los corazones de los espectadores que vieron el programa antes de que se convirtiera en un clásico.

La trama del anime tiene lugar en la escuela secundaria privada Hikarizaka y hay atisbos de un mundo ficticio todo el tiempo. Bueno, tendrás que mirarlo para saberlo.

Tomoya Okazaki i es el personaje central tanto de la la serie de anime novela visual Clannad y también. Realmente es desconcertante el éxito que puede tener una apelación al patetismo. Este programa ha hecho llorar a sus espectadores al final de casi todos los episodios.

Este espectáculo definitivamente dejará a los espectadores en lágrimas y tejidos. Lo que sucede en el mundo de las ilusiones es algo inimaginable. ¿Saldrá la historia como se supone que es?.

Ore Monogatari !! (¡¡Mi historia de amor!!)

Ore Monogatari !!, también conocido como My Love Story, es realmente lo que dice su título. Es una historia de amor entre dos personajes clave, Takeo y Yamato. Y parecen un desajuste a primera vista. Al mismo tiempo, no hay nada parecido entre los dos.

La apariencia de Takeo es como la de un luchador de sumo profesional, con una enorme altura de 7 pies. Al mismo tiempo, se retrata a Yamato como una colegiala débil.

Sin embargo, el programa no se trata solo de apariencias. Dado que el destino los une en esta historia de amor de maneras que realmente ofrecen la palabra 'amor', su significado significativo.

Este anime adopta un enfoque diferente del género de anime romántico al colocar a un niño como protagonista principal. Takeo Gouda es enorme, abrumador y aterrador, pero realmente tiene un corazón de oro. Puede que sea totalmente diferente a los chicos shoujo normales.

La trama del anime se desarrolla en una escuela secundaria donde Takeo Goda, que no es bueno con las chicas, ya que todas las chicas que le gustan se enamora de su mejor amigo. Pero un día salva a una chica, que se enamora de él. ¿Se amarán hasta el final o su mejor amigo también hará una entrada aquí?.

Sukitte Ii na yo (Di te amo)

Sukitte Ii na yo (también conocido como Say "I Love You") es una serie de anime adaptada de un manga escrito por Kanae Hazuki. La serie se mezcla en el lado del romance y el suspenso, a diferencia de la comedia romántica pura, debido a la historia involucrada. Mientras que Mei es una chica tímida e incómoda que no tiene ni un solo amigo, Yamato es un atractivo popular y masivo y un chico relajado con amigos a su alrededor.

Los dos son polos opuestos, pero de alguna manera terminan en el camino del otro, lo que confirma que atraen opuestos.

TE RECOMENDAMOS LEER: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

Sukitte Ii na yo es una roca brillante y es uno de esos shoujo antiguos únicos que atraen a los espectadores que están en la categoría de drama. La serie es para probar por la forma en que se retrata. ¿Se atraerán los opuestos durante mucho tiempo o perderán los polos sobre los que se paran?.

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.