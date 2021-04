Esto sabemos de "Fearless" (Taylor's Version) hasta ahora

El 11 de noviembre de 2008, una joven de 18 años, Taylor Swift lanzó su exitoso segundo álbum, Fearless, que le valió a la cantante de country-pop su primer número uno en todos los géneros Billboard 200, donde pasó 11 semanas no consecutivas en la parte superior.

Fearless también estuvo en Billboard's Mejores álbumes de países recuento, durante 35 semanas, el segundo más largo ejecutado por una mujer, y el quinto más largo en general.

Se convirtió en el álbum más vendido de 2009, obtuvo la certificación de diamante de la Recording Industry Association of America (RIAA) y le dio a Swift su primer álbum del año en los premios Grammy de 2010.

La nueva versión de Fearless

Ahora, 13 años después, el viernes 9 de abril, los Swifties se quedarán despiertos hasta tarde y revivirá la magia detrás del LP, que insinuó por primera vez el notable cruce de la superestrella de 31 años del country al pop cuando lance Fearless ( Taylor's Version) , su primer álbum regrabado de seis.

"Estoy contando los minutos hasta que todos podamos saltar juntos a este mundo valiente, lleno de nostalgia y novedad a partes iguales. Primero, sin miedo", escribió en Twitter mientras anunciaba la lista de canciones el 3 de abril.

Habrá algo viejo, algo nuevo, algo prestado y tal vez algo azul en la última edición de Fearless , pero antes de que Romeo incluso se arrodille en el suelo y saque un anillo como en "Love Story (versión de Taylor)",la primera canción regrabada que lanzó del próximo álbum, te platicamos lo que sabemos.

Fearless (Taylor's Version) se lanzará el 9 de abril de 2021 a través de Republic Records. Ella insinuó la fecha específica a través de extrañas mayúsculas en suletra a los fanáticos el 11 de febrero sobre viajar en el tiempo para volver a grabar Fearless .

La primera canción que lanzó "From the Vault" fue "You All Over Me", con Maren Morris, el 26 de marzo. La canción fue escrita en 2008 durante las sesiones del álbum Fearless de Swift.

El resto de las ofertas de "From the Vault" le dan a Swift la libertad de "experimentar, jugar e incluso incluir a algunos de mis artistas favoritos", escribió en Twitter mientras anunciaba su colaboración.

"You All Over Me" le valió a Swift 25 ° éxito entre los 10 primeros sobre el Canciones de Hot Country chart (con fecha del 10 de abril) y Morris su séptimo top 10 con su debut No. 6. Su primera oferta de Fearless (Taylor's Version) que lanzó el 12 de febrero, "Love Story (versión de Taylor)", marcó el cantante primer debut No. 1 en el recuento basado en transmisiones, ventas y transmisiones con fecha del 27 de febrero.

Keith Urban contribuyó a dos de las nuevas canciones, "haciendo un dueto en That's When y cantando armonías en We Were Happy", escribió Swift mientras anunciaba la lista completa de canciones en Twitter.

"Fui su acto de apertura durante la era del álbum Fearless y su música me ha inspirado infinitamente".

¿Ya estás emocionado por escuchar el nuevo/viejo disco de Taylor Swift?, ¿Cúal es tu canción favorita de este álbum?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.