Esto reveló el hermano de Luis Miguel sobre su madre, Marcela Basteri

Tras la serie del cantante han surgido dudas sobre el paradero de Marcela Basteri, por lo que el hermano de Luis Miguel rompió el silencio, pues Alejandro Basteri aceptó dar una entrevista tras un tiempo transcurrido de la serie que se lanzó en Netflix.

Cabe mencionar que en la serie de "El Sol de México" también hablaron sobre la vida de Alejandro, quien no tiene una relación cercana al artista, pero han asegurado que Alejandro habló de varias situaciones que han generado demasiada intriga.

Hermano de Luis Miguel dio detalles de Marcela Basteri

Marcela Basteri con sus hijos

Pero, ahora Alejandro confesó al programa de televisión "Despierta América" sobre su madre: "La gente no puede opinar de lo que no sabe". Por otro lado, comentó que aquella mujer en situación de calle que confundieron con Marcela Basteri, no podía ser su mamá, ya que ella no manejaba el idioma español.

Por otra parte, el hermano del cantante comentó que lanzó su propia marca de ropa inspirada en Marcela Basteri, ya que quiso rendir homenaje a la mujer que le dio la vida y la que le enseñó a vestir, pues dijo que a Marcela le encantaba confeccionar ropa.

Alejandro comentó en aquella entrevista que pasó más tiempo con su madre que Luismi y Sergio, y dijo: "Yo tengo más el sentimiento maternal y eso es bonito". Mencionó, mientras que el cantante era manejado por su papá y Sergio por su abuela.

¿Qué pasó con el cantante Luis Miguel?

El cantante de 52 años de edad

A pesar del éxito que logró en la serie, el cantante Luis Miguel no ha revelado si volverá a los escenarios, pues ha estado ausente de la música por varios años, aunque recientemente el famoso ha sido captado en Miami con un aspecto rejuvenecido.

