Esto responde Cesia Sáenz a Myriam Montemayor que ya no la sigue en redes

La polémica parodía que hizo Cesia Sáenz, ganadora de “La Academia 20 años”, en un Live a una canción que interpretó a Myriam Montemayor, quien fue la madrina de los académicos en está termporada, sigue.

Tras ver como Cesia la imitaba en un Live con Nelson y Rubí, otros ex académicos, en La Verdad Noticias te contamos que la madrina de "La Academia" optó por dejar de seguir a los tres en redes sociales.

Aunque ellos se disculparon y alegaron que se trataba de un juego y que no tenían intención de ofender a la cantante. Ahora, Cesia hace una reacción a la acción de Myriam a través de otro vídeo en la plataforma de TikTok.

Cesia ni se había dado cuenta de que Myriam ya no la seguía

Cesia Sáenz y Myriam Montemayor.

Cesia Sáenz comenta que no se había percatado que Myriam Montemayor dejó de seguirla en sus redes sociales. Lo descubrió porque sus seguidores se lo comentaron. Ella reaccionó sorprendida por esta medida. Esto es lo que dijo:

“No fue con mala intención, yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, si ella se enojó por algo infantil pues…, cada quien toma las cosas a su manera nosotros no lo hicimos con mala intención, yo ni sabía, pero sí me dejó de seguir es porque le molestó”.

Asimismo, Cesia afirma que si hacen una imitación sobre ella tomaría el asunto con madurez y por lo que es una simple broma:

“Si a mí me hubieran hecho eso, yo hubiera hecho hasta video dueto porque es chistoso, no es manera de que nos estamos burlando de ella, ustedes saben que nosotros somos bien comediantes, pero bueno, yo lo hubiera tomado de una manera madura y me hubiera reído también”.

Aunque se vio recientemente que Nelson continúa haciendo burlas de Myriam Montemayor

Te puede interesar: Myriam se venga de los ganadores de La Academia que se burlaron de ella

¿Cuál fue el premio que ganó Cesia en “La Academia : 20 años”?

Cesia Sáenz ganó estos premios en La Academia.

La famosa ganadora del reality show “La Academia: 20 años” fue Cesia Sáenz nacida en Honduras. El premio que obtuvo fue un trofeo, la oportunidad de grabar dos sencillos y una cantidad de dinero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: