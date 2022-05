Esto piensa Taylor Swift de las escenas sexuales que protagonizó Joe Alwyn

La cantante estuvo presente en el rodaje de la serie de su novio/Foto: Vip y Sound Park

Taylor Swift no se puso ni molesta ni celosa por las fuertes escenas sexuales que grabó su novio, Joe Alwyn, junto a la actriz Alison Oliver, para la nueva serie de Hulu “Conversations With Friends”, la cual también estará disponible en BBC Three.

Fue la propia Alison, actriz irlandesa que hace su debut actoral en la nueva adaptación de Sally Rooney, quien durante una entrevista para The Times, relató que Swift asistía regularmente al set de grabación para apoyar a su novio, y afirmó que la cantante estadounidense estaba "totalmente tranquila" con las escenas íntimas que tuvieron que hacer los actores.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Taylor Swift y Joe Alwyn han estado juntos desde hace seis años, así que es posible que la cantante de “Lover” no tenga mucho problema en que el actor británico realice este tipo de producciones, bastante “subidas de tono”.

Taylor Swift apoya el trabajo de Joe Alwyn

La pareja se apoya mutuamente en sus carreras profesionales/Foto: 20 Minutos

Alison Oliver afirmó que Taylor Swift entendió que las escenas eróticas que protagonizó Joe Alwyn eran "parte del trabajo de Joe, todo parte de la historia", pero la actriz reconoció que, sin embargo, era una situación surrealista en la que se encontraba.

En la serie de 12 capítulos, Alison interpreta a Frances, una estudiante de 21 años que se ve envuelta en una aventura con un actor mayor llamado Nick. Al mismo tiempo, la ex novia de Alison, con quien ella sigue siendo inseparable, se enamora de la esposa de Nick, Melissa.

Como dice la sinopsis de “Conversations With Friends”: "Frances es observadora, cerebral y aguda. Su ex novia, ahora mejor amiga, Bobbi, es segura de sí misma, franca y cautivadora. Aunque se separaron hace tres años, Frances y Bobbi son prácticamente inseparables y realizan poesía de la palabra hablada juntos en Dublín”.

"Es en uno de sus shows donde conocen a Melissa, una escritora mayor que está fascinada con la pareja. Bobbi y Frances comienzan a pasar tiempo con Melissa y su esposo, Nick, un actor guapo pero reservado. Pronto, la aventura comienza a poner a prueba el vínculo entre Frances y Bobbi, lo que obliga a Frances a reconsiderar su sentido de sí misma y la amistad que tanto aprecia".

¿Cuándo se estrena la serie “Conversations With Friends”?

La serie llegará a BBC Three y Hulu el domingo 15 de mayo de 2022 en Estados Unidos. Por ahora, no se ha revelado cuándo llegará a México y Latinoamérica.

Cabe destacar que durante las grabaciones del nuevo programa, se comenzó a rumorar que Taylor Swift y Joe Alwyn estaban comprometidos, pero hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!