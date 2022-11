Esto piensa Silvia Pinal del romance de Stephanie Salas y Humberto Zurita

Luego de que se confirmara el romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, se generaron muchas expectativas con respecto a la reacción de los integrantes de la dinastía Pinal y Silvia Pinal ya dio su respuesta respecto a esta situación; muy a su estilo sorprendió a todos.

Principalmente sorprende que Zurita haya decidido empezar una relación luego de la muerte de Christian Bach, con quien estuvo casado muchos años.

Luego de unos segundos de escuchar los argumentos de los reporteros, la también presentadora de televisión terminó diciendo “¡Ay! ¿Dónde andan? ¡Son novios! ¡Ay pobrecitos!”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cómo fue que Humberto se enamoró de Stephanie Salas, ya que el mismo actor reveló todos los detalles del inicio de la relación, la cuál ha sido la comidilla del espectáculo.

Silvia Pinal reaccionó muy bien ante la situación y les dió su “bendición” pues afirmó que siempre tienen una sonrisa en la cara y por ello tienen derecho a seguir con su vida luego de las tragedias que los han invadido, principalmente a Zurita.

“Ella cuenta con mi apoyo. Y además, hay gente muy agradable. En ningún momento… no sé, que no les gusta eso, que no les gusta el otro”.