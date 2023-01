Esto pagó un fan para poder presumir que se tomó una foto con Karely Ruiz

El fan tuvo que dar seis paletas para que la influencer posara a su lado.

La Verdad Noticias te presenta el nuevo escándalo que persigue a Karely Ruiz. Ahora se ha revelado que la joven regiomontana pidió seis paletas para acceder a tomarse una foto del recuerdo con un joven que vendía en alguna playa del país , lo cual ha dividido opiniones en redes sociales.

“Me cobró seis paletas por la foto, la verdad. Sí, yo le dije ¿Te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto con el carro? Me dijo, sí, pero a mí dame una paleta y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo ‘dales paletas a ellos para yo acceder a tomarme una foto contigo”, declaró el joven entrevistado por las cámaras de Badabun.

Esto pagó un fan para poder tener una foto junto a Karely Ruiz ��❤️ pic.twitter.com/GPlV2bQuXs — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) January 18, 2023

Aunque perdió una venta de $150MX, él se dice feliz porque ahora puede puede presumir que tiene una foto con la tercera mexicana mejor pagada de OnlyFans: “Fue una buena pérdida. Aumentó las ventas, se disparó el video a 1.5 millones de vistas en Tik Tok. Yo lo subí, me decían que qué envidia tenían por yo habérmela encontrado”.

Otros escándalos con los fans

La influencer ha dejado en claro que no le gusta que le tomen fotos cuando sale con sus amigos.

Esta no es la primera vez que la estrella de OnlyFans es señalada de despreciar a sus seguidores, pues en septiembre del año pasado dio a conocer vía redes sociales que estaba muy enojada con aquellos que le pidieron fotos en el antro que visitó para divertirse con sus amigas.

“Así como me tomé 300 mil fotos con ustedes, no pasa nada si niego una o dos fotos, creo que tengo derecho a disfrutar cinco minutos, a bailar una canción… No tengo obligación de tomarme fotos con todo el mundo, soy un ser humano chicos, tengo derecho a divertirme y a pasarla bien como ustedes”, mencionó Karely Ruiz en aquel entonces.

¿Qué edad tiene Karely Ruiz?

No se puede negar que la joven goza de gran popularidad en Internet.

Nacida el 28 de octubre del 2000, Karely Ruiz tiene actualmente 22 años de edad. Recordemos que la originaria de Monterrey, Nuevo León goza de gran popularidad en las redes sociales gracias al atrevido contenido que comparte en exclusiva y sin pena alguna en OnlyFans.

Fotografías: Redes Sociales