Esto paga Christian Nodal por la renta de su lujosa mansión en Estados Unidos

Nodal paga miles de dólares en renta de lujosa mansión

Christian Nodal parece no medirse en cuanto al lujos, excesos y demás gastos excéntricos se habla, pues el cantante constantemente presume que adquiere.

El intérprete de regional mexicano en sus redes sociales presume de hacerse de una lujosa mansión en Estados Unidos, me saqué aunque no le pertenece al 100% si paga una costosa mensualidad.

De igual manera el intérprete de Vivo en el 6 se encuentra analizando si en verdad vale la pena adquirir la mansión, sobre todo después de asegurar que pronto se mudará a los Estados Unidos.

Nodal constantemente gusta de presumir sus lujos, mismos que van desde automóviles último modelo, joyas y recientemente casas.

Meses atrás se filtró que el cantante se mostraba interesado en adquirir canción con valor de 19 millones de dólares, misma que sería su destino tras mudarse a Estados Unidos.

Aunque de momento el cantante no adquirido la casa, usted sabe perfectamente que paga el rededor de 60 mil dólares al mes de renta, cifra que fue revelada por el medio Chisme No Like.

¿Cuánto vale un concierto de Cristian nodal?

Siendo uno de los cantantes de regional mexicano más exitoso de la actualidad, el intérprete originario de Caborca Sonora aproximadamente 2.5 millones de pesos por concierto.

"Adiós amor", "Aguardiente", "Probablemente", “Mi Ex", "Botella tras Botella", son algunos de los temas que interpreta en sus presentaciones.

Christian Nodal de momento se encuentra en la promoción de su más reciente disco "Forajido", el cual goza de bastante éxito en las plataformas de streaming.

