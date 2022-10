Esto opina Lucía Méndez del escándalo de Verónica Castro

Una de las más grandes rivalidades en el mundo del espectáculo ha sido la de Verónica Castro y Lucía Méndez, las cuáles a pesar de tener un camino muy parecido de más de 5 décadas nunca han compartido ningún proyecto juntas.

Y es por eso que la prensa de espectáculos ha buscado a Lucía Méndez para que opine sobre la situación que está viviendo Verónica Castro al ser señalada de acosar sexualmente a menores de edad en una videollamada en el que se tocaban temas como las masturbación y se hablaba del miembro de Gabriel Soto.

Lucía Méndez opina del escándalo de Verónica Castro

Después de que el periodista Jorge Carbajal diera a conocer el supuesto acoso de Verónica Castro a las menores de edad, mucho se ha dicho sobre el caso, e incluso otros programas de chismes de farándula como Chisme No Like ha conseguido que las menores den entrevistas.

En ellas se ha dado a conocer el contexto en el que se tocaron los temas sexuals y al parecer se muestra que Verónica Castro no tendría nada qué ver en esto.

Es por eso que en un programa de espectáculos se le preguntó a Lucía Méndez qué opinaba al respecto, por lo que la famosa modelo y actriz se mostró evasiva.

Aunque sí dejó ver su opinión acerca del tema mencionó que ella nunca hubiera tratado esos temas con menores de edad, pero apuntó que es una acusación grave pues se necesitan pruebas.

La verdad es que a mí no me consta, o sea así que yo diga, yo estuve ahí presente, y yo sé perfectamente, no, a mí no me consta, es un tema muy difícil para mí de responder, la verdad creo que prefiero no opinar, es muy delicado el tema, creo que está muy ardiente, muy caliente todo y yo la verdad, no me atrevo a comentar absolutamente nada”, dijo la actriz.

¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Verónica Castro?

Lucía Méndez y Verónica Castro nunca han trabajado juntas

Durante años se ha especulado una rivalidad entre ambas actrices, pues las dos fueron muy grandes en sus tiempos llegando a protagonizar muchos comerciales y telenovelas por lo que se dice que el motivo de esta rivalidad se debe al éxito de ambas divas, sin embargo existen muchas versiones.

Y es que se dice que el enfrentamiento entre ambas artistas fue originado después de que ambas fueran contempladas para aparecer en un comercial, sin embargo al final el spot se decantó por Verónica, lo que causó la furia de Lucía Méndez.

Mientras que otros dicen que la razón de la rivalidad entre ambas se debe a un problema de amor en el que ambas se vieron involucradas con el actor argentino Jorge Martínez, aunque en distintas ocasiones.

