Esto opina Enrique Guzmán sobre el caso de Verónica Castro

Luego de que Verónica Castro hiciera pública la demanda que interpuso en contra del periodista Jorge Carbajal, así como de los distintos medios que supuestamente han compartido información aparentemente falsa, sobre las pláticas íntimas que sostuvo con menores, mucho se ha especulado.

Y es que tras las fuertes acusaciones que la madre de Cristian Castro ha recibido, muchas actrices le han demostrado su apoyo como es el caso de Laura Zapata, Lorena Herrera, Lucila Mariscal y Dulce, por mencionar algunas, sin dejar de lado las declaraciones que el director Manolo Caro hizo sobre la artista.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos lo último que ha sucedido en la vida de la actriz Verónica Castro, ya que un famoso cantante realizó una impactante revelación, en la que dejó entrever que no ‘meterá las manos al fuego’ por la reconocida presentadora.

Las declaraciones de Enrique Guzmán sobre el caso de Verónica Castro

Fue durante una rueda de prensa llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, en donde el padre de Alejandra Guzmán fue cuestionado sobre el caso que la intérprete de “Macumaba” enfrenta, tras haber sido fuertemente señalada por supuestamente haber hablado sobre temas sexuales con jóvenes.

Ante lo anterior, Enrique Guzmán fue muy contundente con su respuesta mencionando lo siguiente, “Ella me acusó que yo le había agarrado la chichi y no es cierto. No, la verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado, que espero que resuelva”.

¿Qué hizo Enrique Guzmán?

El cantante Enrique Guzmán

Como te mencionamos al principio de esta nota, Enrique Guzmán es un famoso cantante que comenzó su carrera siendo vocalista y miembro fundador de la agrupación llamada “Los Teen Tops”, uno de los mayores exponentes del rock and roll en español.

No obstante, cabe mencionar que su vida personal no ha sido nada fácil, pues se ha visto envuelta en algunas polémicas, como lo fueron las fuertes declaraciones que realizó su nieta Frida Sofía.

