Esto le pasó a Allisson Lozz por regresar a México ¿Sufrió recaída en depresión?

Allisson Lozz saltó a la fama desde su participación en "Código F.A.M.A.", lo que le permitió participar en varias telenovelas, incluso fue parte del elenco de la telenovela juvenil "Rebelde", pero con el paso de los años prefirió retirarse del medio artístico y enfocarse en otros proyectos de su vida.

Y es que, pese a que ya no se dedica a la actuación, es muy activa en redes sociales, y en sus recientes publicaciones alarmó a los usuarios, ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles de sus declaraciones que dejó sorprendidos a varios.

Cabe mencionar que en redes sociales se han difundido videos o fotos de la ex actriz de Televisa, aunque hubo una ocasión que se enojó, y todo surgió por un video que compartieron en redes, donde la famosa estaba comprando ropa económica.

Allisson Lozz tuvo una recaída tras su visita a México

La actriz confesó lo que pasó a su regreso a México

A través de las redes sociales, Lozz comentó que la ansiedad y la depresión, son enfermedades causadas desde que era adolescente por su trabajo en Televisa, pero comentó que retirarse de su trabajo a los 16 años le ayudó, pero que cuando recientemente regresó a México, las problemáticas volvieron.

La ex actriz comentó: "Hasta ayer no recordaba cómo era sentir todo eso junto y haciendo retrospección, nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos".

¿Cuántos años tenía Allisson Loz cuando se casó?

La actriz se casó con Eliu Gutiérrez

La ex actriz Allisson Lozz tenía tan solo 18 años de edad cuando se casó, y dejó en claro que no se arrepiente de aquella decisión, ya que su sueño fue casarse de joven. La joven tiene dos hijas y está feliz con su esposo Eliu Gutiérrez.

