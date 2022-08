Esto le dice Laura Bozzo a Toni Costa tras su salida de La Casa de los Famosos

Finalmente Laura Bozzo fue eliminada de "La Casa de los Famosos 2" que no ha parado de generar polémica entre los participantes. Por ejemplo, la que hay entre Niruka, Juan Vidal y Cynthia Klitbo o las constantes peleas que ha tenido la peruana dentro de la casa.

Está ocasión, Laura Bozo aprovecha su salida del reality show, que está por terminar, y aprovecha para desahogarse contra Toni Costa, quién la criticó mucho dentro de la casa. Esto ocurrió cuando la entrevistaron Héctor Sandarti y Jimena tras ser eliminada.

La presentadora que no tiene pelos en la lengua terminó revelando que está enojada con el bailarín y le dedicó un severo mensaje. Sigue leyendo y entérate qué es lo que le dijo.

Laura Bozzo dedica este mensaje a Toni Costa

Laura Bozzo y Toni Costa peleando en

En la entrevista, Laura Bozzo dedicó este mensaje a Toni Costa: "Y la verdad, para mí eres un gran bailarín, pero te conozco por ser el padre de la hija de Adamari”.También agregó: "Esa si es una estrella, esa si es la reina de Telemundo. Besos Adamari".

Eso no es todo, también le recrimina al famoso bailarín, ex pareja de la presentadora de Telemundo, Adamari López que anunció que regresará a la actuación por su salida de “Hoy Día” como te contamos en La Verdad Noticias, que está orgullosa de ser fiel a ella misma y no como él que es un “queda bien” y no atreverse a enfrentar a Niurka o Nacho.

"Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara" dijo Laura Bozzo.

Te puede interesar: "Me da pena irme" dice Laura Bozzo; no quiere que la eliminen del reality show

¿Cuántas nacionalidades tiene Laura Bozzo?

Así demostró que Laura Bozzo se volvió mexcana.

La famosa presentadora Laura Bozzo nació en la ciudad de Lima, Perú, sin embargo, tiene otras dos nacionalidades, ¿sabías esté dato? Te contamos que ella también se nacionalizó como mexicana y también como ciudadana de Italia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡También síguenos en nuestra cuenta de Instagram!